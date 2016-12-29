Сирия 29 декабря, последние новости: карта боевых действий, новости последнего часа из Сирии от 29.12.2016, Сирия-Россия, новости сегодня

В Сирии случилось долгожданное событие, связанное с полным прекращением огня. По-крайней мере, сегодня об этом объявила правительственная армия, тогда как за боевиков никто не берется ручаться. Силы оппозиционной составляющей поддержали решение о перемирии, но каким образом оно будет соблюдаться - сможет показать только лишь ближайшее время.Начиная с полуночи по московскому времени 30 декабря сирийские войска полностью прекратят боевые действия против сил оппозиции на всей территории Сирии. Соответствующие сведения распространило командование Вооруженных сил Сирии.«После побед и успехов, достигнутых Вооруженными силами Сирии по ряду направлений, командование объявляет о полном прекращении боевых действий на всей территории Сирийской Арабской Республики с 00.00 по московскому времени 30 декабря», - отмечается в тексте заявления ВС САР.Подписавшие соглашение о прекращении огня в Сирии группировки представляли ядро оппозиции, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главой страны Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым.По данным оборонного ведомства, более 60 тысяч боевиков подписали соглашение с правительством Сирии.«Министерство обороны в течение двух месяцев при посредничестве Турции вело переговоры с лидерами формирований сирийской оппозиции, - рассказал Шойгу. - Данные формирования контролируют большую часть территории центральной и северной частей Сирии, на которые не распространяется власть Дамаска».По словам российского министра, в переговорах участвовали наиболее влиятельные командиры семи оппозиционных формирований в Сирии.Договоренности, направленные на урегулирование конфликта в Сирии, остаются хрупкими. Об этом в четверг рассказал президент Российской Федерации Владимир Путин, который встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и министром обороны Сергеем Шойгу.«Они требуют особого внимания и терпения, профессионального подхода к этим вопросам и постоянного контакта с нашим партнерами», - подчеркнул глава государства.Террористы, чьи базы находятся районе Восточная Гута около сирийской столицы, вновь подвергли Дамаск обстрелу из реактивных систем залпового огня, сообщил представитель местной полиции.Сегодня один из снарядов, выпущенный террористами из реактивной системы залпового огня, упал в районе Мазраа, где расположено российское посольство. По данным источника из местной полиции, среди пострадавших - двое сирийцев, которые получили осколочные ранения, также был поврежден автомобиль.Еще семь мирных жителей получили ранения в квартале Таджхиз, пишет SANA, возлагая ответственность за атаку на террористов из группировки «Джейш аль-Ислам», которую, по данным информационного агентства, «поддерживает саудовский режим».Немецкие военные представили отчет, в соответствии с которым они совершили около 700 разведывательных полетов в Сирии и Ираке.Германия в начале года поддержала боевые действия международной коалиции и США на территории Сирии и Ирака и задействовала в совместной операции шесть разведывательных самолетов «Торнадо» и несколько самолетов-заправщиков. В 2016 году разведывательные «Торнадо» ФРГ совершили 692 вылета, в ходе которых они следили за позициями и перемещениями боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Самолеты-заправщики вылетали с авиабазы в Турции 315 раз.

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