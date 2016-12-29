Новости Украины сегодня, 29.12.2016: обзор событий дня, последние новости в Украине на сегодня, 29 декабря

Самые последние и актуальные новости с Украины рассказывают о массе событий. Среди них на сегодняшний день, 29 декабря, следует остановиться на таких, как: соратники Петра Порошенко подрались на корпоративной вечеринке. Верховная Рада вступилась за русский язык на территории страны. Антон Силуанов о шансах России отсудить три миллиарда долларов у Украины.Судя по последним данным, члены украинской партии "Блок Петра Порошенко" (БПП) отлично повеселились на новогоднем корпоративе. За час депутаты умудрились устроить две крупные драки.Праздничная вечеринка проходила в спортклубе "5 элемент", который принадлежит президенту Украины Петру Порошенко. По словам одного из депутатов, присутствовавшего на мероприятии, в течение часа там произошли "две шикарные драки".Он уточнил, что в одной из потасовок пострадал политик Борислав Розенблат. По словам депутата, одна из драк "была очень громкой, с ронянием урн в курилке, но охрана заблокировала доступ, поэтому не было видно, кто дрался".Также известно, что многие VIP-гости вечеринки ушли с нее уже через полчаса после начала, опасаясь излишнего внимания карауливших у входа журналистов.Помимо драк, гостям мероприятия запомнилось яркое выступление Петра Порошенко. "Вы - самая лучшая команда, на вас можно положиться, а на тех, что с вилами и косой, можно положить", - заявил президент страны своим соратникам, очевидно, сравнивая их со своими ярыми оппонентами Олегом Ляшко (лидер "Радикальной партии") и Юлией Тимошенко (лидер партии "Батькивщина").Кроме того, Порошенко удивил гостей вечеринки чрезмерно идеализированным отчетом о положении дел в стране. Как рассказал собеседник издания, даже членам БПП он показался "оторванным от реальности".В довершение всего, глава государства заявил, что все те обещания, которые он давал, исполняются. Также с речью выступил и генпрокурор Украины Юрий Луценко. "В начале года будет быстрый процесс по Виктору Януковичу, и мы сможем национализировать деньги", - подчеркнул он.Депутаты Верховной Рады поддержали законопроект о государственной поддержке и защите русского языка и языков национальных меньшинств на Украине.Инициатором законопроекта стал член «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий.По мнению парламентариев, принятие этого закона окажет позитивное влияние на ситуацию в стране. Депутаты также высказались за придание русскому языку статуса государственного.При этом, депутат Татьяна Бахтеева отметила, что в годы независимости Украины русский язык не получал никакой поддержки.Отдельной строкой добавляется, что необходимо учитывать интересы всех граждан, чтобы объединить украинское общество.Министр финансов России Антон Силуанов дал интервью телеканалу «Россия 24». Он поведал, что Россия имеет серьезные шансы выиграть дело по иску к Украине в Лондонском суде, касающегося неисполнения Киевом обязательств по долгу на $3 млрд.«Надеюсь, что решение суда будет объективным. Считаю, что у нас довольно высокие шансы с тем, чтобы позиция РФ в этом суде была выигрышной», - сказал он.Ранее Международный валютный фонд (МВФ) потребовал от Украины разрешить долговой спор с Россией в ближайшее время. В противном случае Киев не получит очередной транш от МВФ. 2 декабря министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к любым конструктивным контактам с Украиной по долгу на 3 млрд долларов, но пока инициативы от Киева не было.Глава Минфина РФ также назвал предложение Украины реструктурировать долг как коммерческий кредит неприемлемым. Украинская сторона настаивала, чтобы Россия приняла те же условия, что и коммерческие кредиторы (которые согласились на реструктуризацию). Киев мотивировал это стремлением якобы поставить кредиторов в равные условия. Международный валютный фонд официально подтвердил, что долг Украины перед Россией является суверенным, а не коммерческим, иначе говоря, имеет принципиально иной статус.Однако Украина долго отрицала это. По правилам МВФ признание долга суверенным означает, что он не может быть реструктурирован на тех же условиях, что и долг перед частными кредиторами - условия реструктуризации суверенного долга должны быть по умолчанию лучше. Киев заявил, что принимает во внимание позицию фонда, однако все равно не сможет выплатить долг, не нарушая первичные условия займа.

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