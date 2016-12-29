Новости России и мира сегодня, 29.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 29 декабря

Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 29 декабря 2016 года, сообщают о следующей череде событий: власти США в лице Барака Обама обещают для России новый пакет санкций. Синдзо Абэ ответит на поездку Обамы в Хиросиму. Дональд Трамп отметил препятствия, которые у него возникают при передаче власти от Барака Обама.Администрация президента США Барака Обамы готовится объявить о новых санкциях в отношении России в четверг, 29 декабря. Санкции будут введены из-за того, что Россия, по мнению Вашингтона, организовала хакерские атаки перед выборами президента США, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников, знающих о планах администрации Обамы.Новые санкции будут включать экономические ограничения и дипломатические меры, которые администрация Обамы считает пропорциональным ответом на хакерские атаки, организованные российскими властями, отмечает CNN. В частности, под санкции попадут некоторые физические лица, которых власти США считают причастными к распространению дезинформации, направленной против экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.рекламаИсточники CNN также рассказали, что администрация Обамы планирует предпринять «секретные действия».По версии американской разведки, Россия организовала хакерские атаки в США для того, чтобы навредить кампании Клинтон. Российские разведывательные службы якобы «слили» украденную информацию таким сайтам, как WikiLeaks и DCLeaks.Ранее американский сенатор Линдси Грэм заявил, новые санкции затронут лично президента России Владимира Путина.В октябре администрация действующего президента США Барака Обамы обвинила Россию в проведении широкомасштабной кампании по вмешательству в выборы президента страны, включая взлом компьютеров Национального комитета Демократической партии США.10 декабря The Washington Post сообщила, что ЦРУ подготовило секретный доклад, в котором говорилось об уверенности американских спецслужб во вмешательстве России в президентские выборы США с целью помочь кандидату от республиканцев Дональду Трампу.16 декабря Барак Обама рассказал, что хакерские атаки прекратились после того, как он попросил президента России Владимира Путина остановить их, пригрозив тем, что Россию ждут серьезные последствия, если атаки не прекратятся. Кремль назвал сообщения о причастности Путина к вмешательству в президентские выборы в США «смешной чушью».Премьер-министр Японии Синдзо Абэ решил посетить Перл-Харбор, чтобы почтить память погибших американцев. Он отметил, что поездка станет важным шагом, означающим примирение Токио и Вашингтона.Премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время двухдневного визита на Гавайи почтит память погибших американцев от японской атаки на Перл-Харбор, сообщают японские СМИ. Глава японского правительства заметил, что его визит должен продемонстрировать, что Токио больше не намерен воевать."Я намерен из Перл-Харбора направить сигнал, устремленный в будущее: нельзя повторять трагедию войны", - подчеркнул премьер Японии. Также он выразил надежду, что поездка на Гавайи будет иметь важные политические последствия."Союз Японии и США - это альянс мечты, призванный решать различные проблемы нашего мира. Надеюсь, что моя поездка станет историческим визитом, когда лидеры Японии и США вместе посетят Перл-Харбор в знак примирения", - уверен Абэ.Сообщается, что двухдневный визит начнется с посещения американской военной базы Перл-Харбор, ставшей объектом внезапной атаки японской авиации 7 декабря 1941 года. Во второй день визита Синдзо Абэ встретится с действующим президентом США Бараком Обамой на его родине, в Гонолулу. Ожидается, что лидеры двух стран подтвердят значимость военного союза США и Японии.Примечательно, что до этого, в мае 2016 года, Барак Обама стал первым действующим президентом США, который посетил Хиросиму. Город был уничтожен ядерной бомбардировкой американских ВВС во время Второй мировой войны. Глава Белого дома встретился с жертвами тех страшных событий и осудил ужас войны, однако открытых извинений за атомные удары приносить не стал. Официальная позиция Вашингтона заключается в том, что бомбардировки Хиросимы и Нагасаки были обусловлены логикой войны и позволили быстрее остановить военные действия.Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его мнение о ходе передачи власти в Соединенных Штатах изменилось. Таким образом он подтвердил множественные предположения экспертов о том, что Барак Обама будет чинить препятствия из-за неприязни к Трампу.По его словам, передача власти ему от действующего главы государства Барака Обамы проходит гладко.«Я думаю, очень, очень гладко. Очень хорошо. Вы так не думаете?», - сказал Трамп в ответ на вопрос журналистов накануне.Отметим, что до этого политик заявил, что уходящий глава США Барак Обама чинит ему препятствия и не в состоянии обеспечить «гладкую» передачу власти».Он добавил, что пытается игнорировать подстрекательские заявления Обамы.

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