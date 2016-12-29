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Сирия 29 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 29 декабря, обзор военных действий в Сирии 29.12.2016, война в Сирии

Сирия 29 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 29 декабря, обзор военных действий в Сирии 29.12.2016, война в Сирии
Правительственная армия успешно проводить операцию по уничтожению террористов в ряде населенных пунктов Сирии. Накануне появилась информация о том, что один из лидеров запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" был ликвидирован в Ракке. Тем временем, российские военные доставили огромную партию гуманитарного груза в Алеппо.

Новости Сирии сегодня, 29 декабря 2016: ситуация сейчас

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о создании механизма наблюдения за военными преступлениями в Сирии полна недоработок, заявил постпред России при ООН Виталий Чуркин. Дипломат обратил внимание на то, что новая структура «будет действовать на основе добровольных взносов», а значит – будет зависеть от спонсоров.

«Понятно, что это будут расследования, носящие «антидамасский», «антиасадовский» характер», - предостерег Чуркин.

В свою очередь постпред Сирии при ООН Башар Джаафари расценил решение о создании следственного механизма как «грубое вторжение во внутренние дела» его страны.

Заместитель главы МИД России, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с послом Сирии в Москве Риядом Хаддадом сирийский кризис. Встреча организована по просьбе Хаддада.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями относительно развития ситуации в Сирии и вокруг нее с акцентом на необходимость параллельно с продолжением бескомпромиссной борьбы с терроризмом активизировать усилия по продвижению политического урегулирования сирийского кризиса на основе резолюции 2254 СБ ООН», - говорится в сообщении МИД РФ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские военные обнаружили в городе Алеппо массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам, сообщается в пресс-релизе МО РФ.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало. Все тщательно документируется, как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке. Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства», - поведал Конашенков.

Он добавил, что единственных, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, - это сотрудников сирийской организации «Белые каски», которые, как ранее заявлял Конашенков, близки к террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Сирийская столица Дамаск оказалась отрезанной от центрального водоснабжения, что привело к резкому ухудшению ситуации с питьевой водой в городе. Об этом сообщает канцелярия генерального секретаря ООН.

С 22 декабря Дамаск отрезан от системы водоснабжения после того, террористы подорвали магистральный трубопровод. Местные жители вынуждены покупать воду у частных организаций, которые, как отмечают в ООН, продают воду неизвестного качества. Все это может стать причиной вспышки заболеваний в сирийской столице - в первую очередь тех, которые передаются через воду.

Главным источником воды для Дамаска является родник Айн аль-Фиджи, который ранее был захвачен боевиками. Отступая, они подорвали трубопровод, а также, по сообщению сирийских властей, отравили воду дизельным топливом и ядовитыми веществами.

Сводки из Сирии на сегодня, 29.12.2016: обзор последних новсотей

Террористы обстреляли населенные пункты Хирбат-Эль-Газала и Шейх-Мискин.

На северо-востоке провинции Хасака турецкие пограничники открыли огонь по группе сирийских молодых людей, в результате чего погибли, по меньшей мере, 3 человека.

Авиация коалиции у города Шададди уничтожила две тактические единицы, две машины и тяжелый пулемет ИГ.

Дейр-Эз-Зор. Боевики ИГ продолжают атаковать гарнизон Дейр-Эз-Зора. Отражено нападение ИГиловцев на квартал Ас-Синаа в городе Дейр-эз-Зор.

ВВС Сирии нанесли авиаудары по местам скопления боевиков на острове Сакр, в кварталах Аль-Хавика и Ас-Синаа, в населённых пунктах Хусейния и Бгелия, а также в окрестностях бывшей базы 37-й бригады.

Боевики ИГ пытались атаковать армейские позиции БПЛА с взрывчаткой.

Ракка. Отряды SDF продолжают наступление в направлении Табки. Освобождены от ИГ н.п. Hadaj, Wajuma, Atshanat Ali Omar, Kardoush и Alkarji.
У города Ракка авиация коалиции уничтожила 8 тактических подразделений, 11 боевых позиций, четыре тактических транспортных средства, тяжелый пулемет, начиненный взрывчаткой автомобиль и повредила маршрут поставок ИГ.

Во время авиаудара коалиции по Сирии был ликвидирован один из главарей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщает ряд западных СМИ.

Как сообщается, ликвидированного главаря звали Абу Джандал Аль-Кувейти. Он был уничтожен возле дамбы на реке Евфрат, примерно в 40 километрах от города Ракка, который является де-факто столицей ИГ в Сирии. Отмечается, что он был одним из высокопоставленных командиров группировки в этом городе.

Напомним, что Ракка является главным оплотом ИГИЛ в Сирии и вторым по величине после иракского Мосула городом, захваченным террористами. До захвата силами ИГ в Ракке проживали 300 тысяч человек.

Более 30 обстрелов были зафиксированы в Сирии со стороны незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает бюллетень российского Центра по примирению сторон в Сирии.

Как гласит текст документа, опубликованного на сайте Минобороны РФ, боевики провели 20 обстрелов в провинции Дамаск. Также были зафиксированы 7 обстрелов в провинции Алеппо, а также по одному в Хаме, Латакии и Даръа.

За обстрелами провинции Дамаск, как сообщает российское оборонное ведомство, стоит причисляющая себя к оппозиции группировка «Джейш аль-Ислам». Населенные пункты в Алеппо были обстрелян запрещенной в России террористической группировкой «Джебхат ан-Нусра».

Новости часа из Алеппо сегодня, 29 декабря

Сирийские военные обнаружили в покинутых боевиками восточных районов Алеппо огромные склады с оружием преимущественно американского производства. В Сирии предполагают, что США могли поставлять это оружие под видом гуманитарной помощи.

Стоимость обнаруженного оружия исчисляется миллионами долларов, сообщил газете «Известия» высокопоставленный источник в органах безопасности Сирии. Источник отмечает, что для сирийских военных эта находка не стала удивлением: они давно знают о том, что боевики так называемой «умеренной» оппозиции спонсируются Штатами.

«Кроме того, Турция заявила о наличии у нее доказательств того, что американцы оказывали военную помощь ИГИЛ», - добавляет эксперт, востоковед и бывший дипломат Вячеслав Матузов.

В этих условиях уходящей американской администрации придется ответить за обвинения в адрес России и Сирии в обстрелах гумконвоев ООН и т.д.

Свыше десяти тонн гуманитарной помощи получили сирийские жители за последние сутки. Как сообщает бюллетень российского Центра по примирению сторон в Сирии, российские военные организовали семь гуманитарных акций.

Так, в Алеппо было доставлено свыше девяти тонн гуманитарных грузов. Их получили жители пункта временного размещения жителей в районах Жибрин, Ансари и Арт-Аль-Сабаг, а также в трех школах Алеппо. Кроме того, гуманитарную помощь доставили в детское отделение университетского госпиталя в Латакии и в начальную школу города Хомс. Также сообщается, что возле Алеппо продолжают работать пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости.


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