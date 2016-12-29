Новороссия 29 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 29.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 29 декабря

Обстановка в Новороссии продолжает искусственным образом нагнетаться украинскими военнослужащими, которые ставят перед собой преступную задачу максимально осложнить жизнь местного населения. Вместе с этим представители Новороссии фиксируют переброску тяжелой военной техники к границам ДНР и ЛНР, что может означать - подготовку к новой фазе войны.Представители ополчения заметили, что на различные участки донецкого и луганского фронтов усилилась переброска подразделений нацистских карательных батальонов. Подразделения батальонов «Айдар» и «Киевская Русь» размещаются в ближних тылах луганского фронта ВСУ. Об этом сообщает военный корреспондент Марина Харькова на своей странице в соцсети.«А в городе Красноармейск, переименованном киевской властью в Покровск, 27 декабря зафиксировано появление дополнительных подразделений батальона «Донбасс», а также одной роты и одного отдельного взвода батальона «Днепр-1».Киевская власть отправляет на Донбасс карателей в преддверии праздников потому, что торопится убрать подальше от столицы бывшей Украины вооруженные формирования, обозленные на нее и не слишком подчиняющиеся военному командованию.Боевиков проще отправить зимовать в поле, чтобы они не портили своими выходкам и без того сложную обстановку в Киеве и других крупных городах», — написала военкор.Глава ЛНР Игорь Плотницкий отменил действие комендантского часа на территории Луганской республики на Новый год и Рождество.В новогоднюю ночь, с 23 часов до четырех утра, комендантский час не будет действовать на территории ЛНР. В канун Рождества в такое же время комендантский час действовать не будет, жители смогут отметить праздник, повидать родных, совершить прогулку.Плотницкий поручил министерству внутренних дел, министерству государственной безопасности ЛНР обеспечить правопорядок в праздничные дни, проводить усиленное патрулирование в дни праздничных гуляний, особенно в ночное время.Украинские силовики должны покинуть оккупированную часть бывшей Донецкой области, которая по итогам референдума 2014 года полностью является территорией Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня в ходе прямого разговора с жителями заявил Глава ДНР Александр Захарченко.«Территорией проведенного в мае референдума была вся бывшая Донецкая область, поэтому сейчас все это территория ДНР. Мы будем настаивать, что результаты референдума были на всей территории бывшей Донецкой области. Украинские каратели должны уйти с наших земель: а вот повезет им или нет, придется нам их вышвыривать или нет - время покажет», - сказал Глава ДНР .Захарченко отметил, что в настоящее время занятая ВСУ часть бывшей Донецкой области - временно оккупированная территория.«Подчеркиваю, временно оккупированная. Если не увенчаются успехом попытки решить вопрос освобождения земель мирным путем, тогда будем решать их, как сможем», - добавил Глава Республики.Обстановка на всей линии фронта в Донбассе напряженная. Об этом сегодня в ходе прямого разговора с жителями ДНР заявил Глава Республики Александр Захарченко.«Тревожит обстановка вдоль всей линии фронта. Бои, которые шли под Дебальцево показали, что враг озлоблен, бои шли и на юге. Ситуация напряженная», - сказал Захарченко.Украинские власти планируют сегодня, 29 декабря, освободить 15 жителей Донбасса, которые будут переданы представителям Республик. Об этом сегодня сообщила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева."Украина в одностороннем порядке передает 15 человек: пять человек с Луганска и 10 человек с Донецка", - рассказала она."Передача состоится с 14.00 до 15.00 по украинскому времени (15.00-16.00 по Луганску)", - отметила Кобцева.Украинские силовики за сутки 533 раза обстреляли прифронтовые территории Донецкой Народной Республики. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.«Несмотря на введенный «режим тишины», украинские боевики за прошедшие сутки 533 раза нарушили режим прекращения огня», - сказал он.«Противник выпустил по территории Республики 103 мины калибром 82 и 120 мм, а также 371 боеприпас из различных типов гранатометов, - уточнил замкомандующего. - Кроме того, применялись БМП и стрелковое вооружение».Под огнем украинской армии оказались поселки Трудовские и Александровка на западе Донецка, горловские поселки Зайцево и Широкая Балка, Ясиноватая и близлежащее село Красный Партизан, села Саханка, Октябрь, Ленинское, Коминтерново Новоазовского района и Григоровка Тельмановского района.«Отмечу, что после заявлений высокопоставленных украинских чиновников об увеличении провокаций со стороны ДНР в канун новогодних праздников украинские силовики усиливают ведение огня по всем направлениям», - подчеркнул Басурин.Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску в Донбасс дополнительных минометов и гаубиц Д-30 Вооруженных сил Украины. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, вся информация о нарушениях была направлена СММ ОБСЕ.Как рассказал Басурин, в районах сел Новоселовка Водяное (3 км от линии фронта, на юге) и Вторая (6 км от линии разграничения) были выявлены семь минометов калибра 120 мм. Местонахождение двенадцати 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 было установлено в селе Кременевка (25 км от линии соприкосновения).Власти Дебальцево приступили к восстановлению домов и социальных объектов, которые получили повреждения в результате недавних обстрелов города со стороны ВСУ. Об этом сообщил исполняющий обязанности главы городской администрации Дебальцево Александр Рейнгольд.Он пояснил, что специальная комиссия составила дефектные акты объектов, которые получили повреждения в результате артиллерийских ударов ВСУ, после чего начались восстановительные работы.«Уже начались восстановительные работы в двух детсадах, школе и нескольких домах. Кроме того, мы подвозим по заявкам жителей стекло, чтобы они смогли самостоятельно восстановить поврежденное остекление», - объявил Рейнгольд.Он также добавил, что в период с 19 по 24 декабря в Дебальцево были повреждены 11 жилых домов, два детских сада, одна школа, храм, а также несколько объектов железнодорожной инфраструктуры. Стоит напомнить, что на минувшей неделе подразделения вооруженных сил Украины предприняли несколько попыток прорвать оборону ЛНР в районе Дебальцево. По данным ЛНР, с 18 по 24 декабря ВСУ потеряли в районе Дебальцево 40 человек убитыми, еще более 50 украинских силовиков получили ранения.Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко поздравил детей ДНР с наступающим Новым годом. Он выразил уверенность, что 2017 год принесет Донбассу мир.В Донецком государственном академическом театре оперы и балета имени Соловьяненко прошла праздничная елка для детей ДНР. На праздник пришли не только Дед Мороз и Снегурочка, но и глава республики.«Дорогие взрослые, вы прекрасно знаете, что пришлось пережить нашим детям, они пережили все ужасы и трагедию этой войны, - заметил он. - Поэтому наша с вами задача - чтобы все праздники стали запоминающимися. Я уверен, что 2017 год принесет нам мир».

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