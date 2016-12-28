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Министр продовольствия Германии хочет запретить веганскую колбасу

Министр продовольствия Германии Кристиан Шмидт пришел к мнению, что названия типа «колбаса» или «котлеты» относительно продуктов, не содержащих мяса и предназначенных для употребления в пищу вегетарианцами, не являются правильными. Такая мысль пришла в голову политику после посещения одного из рынков страны. Как говорит Шмидт, подобные названия несколько путают покупателей.

Министр продовольствия Германии хочет запретить веганскую колбасу


Кристиан Шмидт не сомневается, что для этих продуктов можно придумать другие названия, которые яснее отразят «суть содержимого». А проблема эта, по его мнению, без труда решится с помощью изменения действующего законодательства.
Чтобы было понятней, существуют люди, которые не едят мясо, но могут употреблять продукты животного происхождения (молоко и яйца). Они называют себя вегетарианцами. А есть такие, кто совершенно не ест животной пищи, не покупают меха и кожаные изделия (включая одежду и обувь). Такой народ именуется веганами.


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