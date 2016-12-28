Министр продовольствия Германии хочет запретить веганскую колбасу

Кристиан Шмидт не сомневается, что для этих продуктов можно придумать другие названия, которые яснее отразят «суть содержимого». А проблема эта, по его мнению, без труда решится с помощью изменения действующего законодательства.Чтобы было понятней, существуют люди, которые не едят мясо, но могут употреблять продукты животного происхождения (молоко и яйца). Они называют себя вегетарианцами. А есть такие, кто совершенно не ест животной пищи, не покупают меха и кожаные изделия (включая одежду и обувь). Такой народ именуется веганами.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164662-news.html