Советник Порошенко заподозрил Деда Мороза в работе на спецслужбы РФ

Советник Порошенко думает, что Дед Мороз и Снегурочка скрытые агенты российских спецслужб. Об этом Олег Медведев сообщил в своем Facebook.
Политтехнолог задался несколькими вопросами о новогодних сказочных персонажах на своей странице в социальной сети. Олег Медведев не может определиться с ролью Деда Мороза и Снегурочки в жизни украинцев. Возможно, эти сказочные персонажи пережитки прошлого и подлежат декоммунизации. Или от них нужно избавиться, потому что они часть мягкой силы России. Также Олег Медведев отнес Деда Мороза и Снегурочку в чужое для Украины наследие финно-угорского фольклора.
В начале декабря украинские власти запретили поздравлять Деда Мороза и Снегурочку на улицах Киева. Свои поздравления столичные граждане получат в этом году от Святого Николая. Политики аргументировали это тем, что от Деда мороза нужно избавиться, так как он родом из СССР. По данным СМИ, к таким нововведениям подтолкнул родительский комитет из Ивано-Франковска. Общественники подчеркнули, что украинцы должны праздновать только Рождество Христово и заменить Деда Мороза на Святого Николая.
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