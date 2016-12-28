Новости Украины сегодня, 28 декабря 2016: обзор последних событий дня

Последние новости Украины, актуальность которых подтверждена на сегодняшний день, 28 декабря 2016 года, сообщают о следующих событиях: Петра Порошенко уличили в планах побега в Россию. В Киеве рассказали когда президент Украины встретится с новым американским лидером. Украина напрочь отказывается решать конфликт в Донбассе мирным путем.Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко политолог Александр Казаков заявил, что уже в январе из Киева в Москву на переговоры отправятся представители украинского президента. Таким образом Порошенко попытается договориться с российским руководством о сохранности своих активов в случае потери власти и бегстве из Киева в российскую столицу.Как утверждает Казаков, после избрания президентом США Дональда Трампа Порошенко отправил в Вашингтон своих людей, которые должны были обсудить будущее американо-украинских отношений, а также получить гарантии безопасности для самого президента и его капиталов. "Однако соратников Порошенко отказались принять", - пояснил эксперт.Это стало причиной того, что он обратил свой взор в сторону Москвы, которую ранее обвинял во всех смертных грехах, полагает Казаков. Вопросы все те же: личная безопасность и сохранность активов в случае потери власти.Ранее эксперты заявили о высокой степени вероятности того, что новое американское руководство покончит с президентством Порошенко. Причинами этому послужит как общая неэффективность и коррумпированность украинских властей, так и позиция самого Порошенко, который во время избирательной кампании в США открыто поддержал кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.Также высказываются предположения о том, что Вашингтон и Москва могут пойти на раздел сфер влияния в Европе, что приведет к полному переходу Украины под влияние России. В любом случае для реализации такого сценария нужна будет смена власти в этой стране и приход к руководству более адекватных и договороспособных людей.Администрация украинского президента рассчитывает на то, что встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться в уже в феврале будущего года.Переговоры администраций украинского и американского президентов возможно пройдут после официальной церемонии инаугурации Дональда Трампа, сообщил представитель украинской стороны Константин Елисеев.«Первый блин не стал комом - это хорошо, - прокомментировал телефонный разговор между Трампом и Порошенко представитель президентской администрации Константин Елисеев. - Новоизбранный президент США, конечно, поинтересовался ситуацией на Донбассе». По словам Елисеева, Трамп познакомился с «украинским досье», что якобы является свидетельством готовности американского лидера вести двусторонний диалог.По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, заявления украинских националистов о блокаде ДНР и ЛНР свидетельствуют о неготовности Киева положить конец противостоянию на юго-востоке страны. Накануне депутат Верховной Рады Семен Семенченко сообщил, что организация «Ветераны Войны за независимость» приступают к торговой и информационной блокаде народных республик.«Появление подобных намерений уже никого не удивляет. Их озвучивают те, кто считает себя продолжателями дела нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии на Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами», - заявила Захарова.По ее словам, воплощение в жизнь планов по блокаде Донбасса станет продолжением действий, которые сами украинские власти предпринимают с 2015 года в отношении юго-восточных регионов.«Призываем Киев не допустить этой авантюры, способной привести к обострению и без того сложной ситуации. Пора перестать видеть врагов в жителях Донбасса. Это такие же граждане Украины, как и люди, живущие в ее остальных частях. Нужно завершать войну, садиться за стол переговоров и в прямом открытом диалоге искать компромисс. Только на такой основе можно урегулировать затянувшийся внутриукраинский кризис. Именно это является краеугольным камнем Минских соглашений, обязательства по неукоснительному соблюдению которых взяли на себя киевские власти», - уточнила глава внешнеполитического ведомства РФ.Украинская сторона продолжает саботировать выполнение Минских соглашений. Спустя несколько часов после вступления в силу режима прекращения огня в Донбассе ополченцы зафиксировали обстрелы со стороны ВСУ.Кроме того, нерешенным остается проблема с обменом пленными. Вместо того, чтобы приветствовать договоренность депутата Верховной Рады Надежды Савченко с лидерами народных республик Александром Захарченко и Игорем Плотницким о передаче пленных в формате «всех на всех», украинские политики обрушились с критикой на женщину и исключили ее из парламентской фракции «Батькивщина» и лишили места в делегации ПАСЕ.

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