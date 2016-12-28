Новости России и мира сегодня, 28 декабря: события дня, новости последних часов

Последние новости России и мира на сегодняшний день, 28 декабря 2016 года, информируют о следующих событиях, получивших наибольший резонанс: Дональд Трамп отправит в РФ знатока русской души в качестве посла. Барак Обама выдумал очередной повод для введения антироссийских санкций. Российские саперы очистили Алеппо от тысячи мин.Недавно избранный президент США готовится назначить нового посла в Россию в следующем году. Одними из главных кандидатов на этот ответственный пост являются сторонники сближения с Москвой и исправления ранее допущенных в отношениях между двумя странами ошибок конгрессмен Дана Рорабахер и советник бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера Томас Грэм.О предстоящем назначении нового посла заявили сразу несколько источников в дипломатическом корпусе США и в кулуарах Республиканской партии. "Главными кандидатами на этот пост являются конгрессмен Дана Рорабахер и дипломат, специалист по России Томас Грэм. Но есть и другие", - поведал анонимный источник в Госдепартаменте США. При этом отмечается, что Трамп уже принял решение относительно дипломатических представителей американского государства в таких ключевых для Вашингтона странах, как Китай и Израиль. Теперь на очереди Россия.Один из претендентов на должность нового посла, конгрессмен Дана Рорабахер, как сообщается, занимает наиболее взвешенную и конструктивную позицию по отношению к России, выступая за примирение между Москвой и Вашингтоном. Так, годом ранее конгрессмен заявил, что угрозы со стороны России не существует, а якобы ее готовность нанести военный удар по Европе является не более чем антироссийской пропагандистской выдумкой. При этом дипломат не скрывает гордости за свое знакомство с президентом Владимиром Путиным, которое состоялось еще в 90-е. Знающие Рорабахера люди утверждают, что он является сторонником налаживания личных тесных отношений, "неформальным" политиком.Другой вероятный кандидат на пост американского посла в России - советник экс-госсекретая США Генри Киссинджера Томас Грэм. Огромным плюсом для него является то, что он свободно говорит на русском языке, а также имеет опыт работы в посольстве Соединенных Штатов в Москве. Стоит отметить, что сам Киссинджер, справедливо считающийся одной из наиболее значительных фигур в американском политическом истеблишменте, неоднократно высказывался о вреде той политики, которую Вашингтон ведет по отношению к Москве. Грэм разделяет эту позицию, также призывая пересмотреть внешнюю политику США на российском направлении.Недавно сообщалось о том, что Дональд Трамп в качестве претендента на пост руководителя внешнеполитического ведомства США выдвинул бывшего главу крупнейшей американской нефтяной компании ExxonMobil Рекса Тиллерсона. Как сообщалось, он имеет хорошие отношения как с российскими политическими, так и бизнес-кругами. Эксперты называют его "политическим реалистом", который ставит пользу от сотрудничества выше разногласий на почве идеологических догм нынешней вашингтонской администрации.Действующий глава США Барак Обама перед окончанием своего президентского срока может принять новый пакет санкций против России в связи с якобы вмешательством в избирательную систему Соединенных Штатов. Его администрация уже подготавливает соответствующие документы.Решение по новым санкциям относительно России может быть опубликовано уже до нового года. В него могут войти как экономические, так и дипломатические меры наказания. Также под ограничения могут попасть и кибертранзакции.Однако для этого администрации Белого дома приходится быстро переписывать действующий президентский указ от 2015 года. В нем отмечено, что Соединенные Штаты вправе реагировать на кибератаки только в том случае, если хакеры нанесли сильный урон компьютерным сетям или критической инфраструктуре.Так как избирательный процесс не подходит ни под одну из этих категорий, администрация вносит в указ соответствующие коррективы. В Белом доме пытаются приравнять выборы к критической инфраструктуре страны.При этом новая версия указа составляется так, чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог отменить его сразу после инаугурации. Член администрации Барака Обамы отметил, что одна из главных целей при составлении документа - добиться того, чтобы "было трудно сделать шаг назад".Среди новых санкционных мер отмечается ограничение выдачи виз конкретным лицам, блокировку их счетов и арест недвижимости, находящейся под юрисдикцией США. Самим американцам запретят иметь деловые контакты с теми, кого заподозрят в причастности к кибератакам на избирательную систему страны.Примечательно отметить, что ранее консалтинговое агентство Bloomberg опубликовало результаты опроса экспертов по поводу будущего антироссийских санкций. Согласно результатам, за отмену западных ограничительных мер высказались около 55% аналитиков.Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что саперы разминировали почти тысячу гектар в Восточном Алеппо. Таким образом, город постепенно освобождается от "наследия" боевиков.Отмечается, что всего с 5 декабря была разминирована территория общей площадью 966 га. От взрывоопасных предметов очищено около 350 километров автомобильных дорог и 2149 зданий.Всего было обезврежено около 14,7 тысяч взрывоопасных предметов, в том числе более 6,7 тысяч самодельных взрывных устройств.Только за минувшие сутки российские военнослужащие Международного противоминного центра разминировали четыре школы, девять мечетей и один детский сад в Восточном Алеппо.

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