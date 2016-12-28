Новороссия 28 декабря, новости сегодня: сводки ополчения Новороссии сейчас, последние новости Дебальцево 28.12.2016, обстановка в Донбассе на сегодняшний день

После того, как украинские силовики попытались прорвать оборону ополченцев в районе Дебальцево, они продолжают свои преступные деяния. Киевские руководители не останавливаются даже после того, как бойцы ВСУ понесли огромные потери живой силы. Таким образом, сам собой напрашивается вывод о предстоящем тяжелом времени для населения Донбасса.Украинская сторона категорически отвергает обмен военнопленными по формуле «всех на всех», поскольку у них есть «свое видение процесса», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.Уполномоченная по правам человека Дарья Морозова не единожды призывала украинские власти обменять пленных согласно шестому пункту комплекса мер по формуле «всех на всех» до конца 2016 года. Она также говорила, что обе республики Донбасса готовы к обмену пленными с Украиной по формуле «690 на 47».Омбудсмен заявила, что ДНР по-прежнему настаивает на обмене «всех на всех», однако, это не устраивает Киев. «Я еще раз напоминаю украинской стороне, что у нас есть одна формула, согласно шестому пункту», - подчеркнула Морозова.Комментируя вчерашнее заявление украинских силовиков о начале торговой блокады ДНР и ЛНР, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что появление подобных намерений уже никого не удивляет."Их озвучивают те, кто считает себя продолжателями дела нацистских преступников типа Бандеры и Шухевича. Все это красноречиво свидетельствует об отсутствии на Украине малейшего желания решать конфликт в Донбассе мирными способами. Анонсированная блокада, в случае ее реализации, фактически станет продолжением тех действий, которые сами украинские власти предпринимают с 2015 года в отношении юго-востока страны", - поведала Захарова.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что ситуация в Донбассе кардинально поменяется в 2017 году. Об этом он сказал во вторник, 27 декабря, в ходе посещения базы Нацгвардии в Киевской области, передает «Лента.ру».«Метр за метром мы начинаем освобождать оккупированную территорию. Я убежден, что 2017 год станет переломным в этом вопросе», — заявил Турчинов.Он добавил, что в нынешнем году Украина впервые не лишилась ни одного метра своей земли.«Все попытки продвинуться вперед и прорвать нашу оборону в текущем году были обречены на провал. Кроме того, враг понес очень серьезные потери, а ВСУ [Вооруженные силы Украины] улучшили свои позиции», - подчеркнул секретарь СНБО.В свою очередь, глава ЛНР Игорь Плотницкий назвал ложью заявление Турчинова об улучшении позиций украинских силовиков в Донбассе, отметив, что это провал ВСУ.Плотницкий опроверг заявление секретаря СНБО Турчинова о якобы начале «освобождения оккупированных территорий» в Донбассе.«Не было никаких улучшений позиций. Этого не может быть. Все их попытки закончились провалом: массовой гибелью солдат ВСУ и потерей техники», - заявил глава Республики.Он также подчеркнул, что Турчинов распространяет ложь и «выдает желаемое за действительное». Плотницкий выразил сожаление о том, что за обещания «киевской хунты» расплачиваются слезами матери украинских солдат.Украинская армия с вечера выпустила почти 130 мин по западной окраине Донецка, окрестностям Дебальцево и южным селам ДНР. Об этом рассказал источник в силовых ведомствах Республики.«С 18:00 до 02:00 украинская армия выпустила 128 мин калибрами 82 и 120 мм по поселку Трудовские на западе Донецка, окрестностям Дебальцево, селам Ленинское, Саханка, Григоровка Новоазовского и Тельмановского районов на юге Республики», - проинформировал собеседник агентства.По данным источника, с позиций украинских подразделений также были выпущены десятки снарядов из вооружения БМП и гранатометов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.За минувшие сутки украинские силовики семь раз обстреляли позиции Народной милиции ЛНР. Об этом сообщили в оборонном ведомстве Республики.Район села Калиновка четыре раза подвергся обстрелу с направления поселка городского типа Луганское из минометов калибра 82 мм.Дважды ВСУ обстреляли из подствольных гранатометов район памятника князю Игорю с направления Станицы Луганской. По району Славяносербска огонь из 82-мм минометов велся с направления села Крымское.Порядка восьми тысяч вынужденных переселенцев проживают на территории ДНР, заявила омбудсмен республики Дарья Морозова.Уполномоченная по правам человека в ДНР Дарья Морозова сообщила, что на территории республики проживают порядка восемь вынужденных переселенцев, из них - три с половиной тысячи живут в Донецке.Причиной переселения являются боевые действия, в результате которых мирные жители вынуждены были покинуть свои дома. В декабре Минстрой республики обнародовал данные о поврежденных обстрелами домах - 25 тысяч частично разрушены, 2 тысячи домов не подлежат восстановлению.Украинская сторона категорически отвергает обмен военнопленными по формуле «всех на всех», поскольку у них есть «свое видение процесса», заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.Уполномоченная по правам человека Дарья Морозова не единожды призывала украинские власти обменять пленных согласно шестому пункту комплекса мер по формуле «всех на всех» до конца 2016 года. Она также говорила, что обе республики Донбасса готовы к обмену пленными с Украиной по формуле «690 на 47».Омбудсмен заявила, что ДНР по-прежнему настаивает на обмене «всех на всех», однако, это не устраивает Киев. «Я еще раз напоминаю украинской стороне, что у нас есть одна формула, согласно шестому пункту», - резюмировала Морозова.

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