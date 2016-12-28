Сирия сегодня, 28.12.2016: новости последних часов, ситуация в Алеппо и Пальмире, сводки, обзор боевых действий в Сирии на сегодня, 28 декабря 2016

Ситуация в Сирии продолжает накаляться из-за действий террористов, коих на территории страны остается невероятно большое количество. В основном они отказываются складывать оружие. Вместо соблюдения перемирия боевики раз за разом наносят удары по мирным кварталам. Тем временем, переговоры по сирийскому кризису в ближайшее время пройдут в Астане.В ходе операции по разминированию покинутых недавно террористами восточных кварталов сирийского города Алеппо российские военные сумели обнаружить крупный склад боеприпасов, произведенных в Соединенных Штатах и странах Европы.«Там представлены боеприпасы и стрелкового оружия крупнокалиберного, заканчивая реактивными снарядами для установок «Град». Снаряды немецкие, американские, производства Болгарии», - сообщил командир группы разминирования международного противоминного центра Иван Громов.Решение США о поставках вооружения в Сирию несёт прямую угрозу самолётам ВКС России, другому российскому военному персоналу и посольству России в Сирии. Об этом говорится в заявлении официального представителя российского МИД Марии Захаровой.«Вашингтон делает ставку на предоставление военной помощи антиправительственным формированиям (в Сирии. - прим. ред.), которые мало чем отличаются от кровавых головорезов. Теперь возможность поставок им оружия, включая переносные зенитно-ракетные комплексы, прописана в новом законе», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте российского дипведомства.Захарова отмечает, что в администрации Обамы не могут не понимать, что передаваемое вооружение быстро окажется в руках джихадистов, «с которыми мнимые «умеренные» оппозиционеры давно действуют заодно».«Возможно, даже рассчитывают на то, что так и произойдёт, поскольку фактически опекают террористическую группировку «Джабхат ан-Нусра», являющуюся подразделением «Аль-Каиды». Иначе, чем пособничеством террористам, это не назовешь. Соответствующее решение также несет прямую угрозу самолетам ВКС России, другому российскому военному персоналу и нашему Посольству в Сирии, не раз подвергавшемуся обстрелам», - подчёркивается в заявлении.Поэтому, по словам представителя МИД, Россия расценивает этот шаг как враждебный.Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что в Астане готовы принять все стороны, участвующие в переговорах по Сирии. «Решение вопроса о вашем предложении: Казахстан готов принять все стороны для переговоров в Астане», - сказал он.Назарбаев отметил, что вчера он поговорил об этом с Путиным, а также с президентом Турции Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани. «Они все согласны, создадим все условия, чтобы они поработали и встретились», - поведал казахстанский лидер.Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу связался с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ситуации в Сирии и мер по установлению режима прекращения огня, сообщили в российском дипведомстве.Как сказано в сообщении на сайте МИДа, два министра обменялись мнениями «о ситуации в Сирии с акцентом на задачи продвижения режима прекращения боевых действий на всей территории» страны, отметив необходимость усиления борьбы с террористами в соответствии с положениями совместного заявления России, Турции и Ирана.Кроме того, Чавушоглу выразил Лаврову соболезнования в связи с трагедией в Черном море, где разбился Ту-154 Минобороны России.В ближайшее время Россия и Сирия намерены представить на рассмотрение Дамаска согласованный представителями двух государств проект всеобщего перемирия в Сирии.Подробности данного плана не приводятся и никаких официальных сообщений по данному поводу пока не поступало.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган внезапно выступил с обвинениями в адрес своих союзников - США, заявив что имеет доказательства причастности властей Соединенных Штатов к поддержке террористов «Исламского государства» (запрещено в РФ). В Госдепартаменте такие обвинения назвали «нелепыми».Эксперты считают, что постоянные успехи боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) в боях против турецкой армии являются одними из доказательств Эрдогана о причастности США к поддержке исламистов.Турецкая армия осадила сирийский город Эль-Баб, который находится под контролем боевиков, и уже длительное время пытается его освободить от террористов. На данный момент турецкие военнослужащие несут значительные потери, исламисты уничтожили несколько десятков танков и боевых машин пехоты, а значит, они снабжены современным противотанковым вооружением. Эксперты не раз отмечали, что террористы используют противотанковые управляемые ракеты производства США. Затянувшаяся операция по освобождению иракского Мосула от боевиков, которой руководят США и коалиция, является еще одним доказательством, считают аналитики.Согласно данным одного из сирийских информационных порталов, ВВС САР нанесли несколько авиаударов по опорным пунктам боевиков формирования «Джейш Аль-Ислам» в окрестностях города Дума в Восточной Гуте. Источник сообщает, что в ходе бомбардировки было уничтожено несколько групп террористов. Кроме того разрушена часть укреплений боевиков.По информации одного из сирийских новостных агентств, ВВС САР провели несколько воздушных операций против боевиков террористических группировок в восточной части провинции Даръа. Сирийская авиация провела бомбардировки позиций террористов в окрестностях населенных пунктов Аль-Хирак и Аль-Сура. Сообщается, что боевики потеряли множество военной техники. Данные о численных потерях среди террористов пока устанавливаются.Источник, близкий к боевикам вооруженных оппозиционных формирований, утверждает, что ВВС Сирии нанесли серию авиаударов по укрепленным районам повстанческих сил вблизи аэропорта на окраине населенного пункта Абу Аль-Духур, находящегося в восточной части провинции Идлиб. Данных о результатах операции источник не приводит. Информация в настоящий момент проверяется.Арабский телеканал Sky News Arabia сообщил, что авиационный удар был нанесен ВВС антитеррористической коалиции, возглавляемой США.По данным арабского телеканала в сирийской провинции Дейр эз-Зор при ракетно-бомбовом ударе авиации международной коалиции во главе с США погибли как минимум 22 мирных жителя. Представители коалиции пока эту информацию не прокомментировали. Ранее в Вашингтоне подтвердили факт «ошибочного» авиационного удара по позициям сирийской правительственной армии, из-за которого погибли 90 военнослужащих и еще более 100 получили ранения. За время ведения США боевых действия на территории Сирии от подобных «ошибочных» авиаударов погибли около 200 человек.Оппозиционный источник накануне распространил дезинформацию о том, что ВКС РФ провели бомбардировку позиций отрядов боевиков на юго-западной окраине города Алеппо. В действительности, как неоднократно сообщали официальные представители Минобороны РФ, российская авиация, как и ВВС Сирии, не наносят авиаудары по территории города Алеппо.Помимо этого стало известно, что оппозиция, поддерживаемая США, дезинформирует мировые СМИ, пытаясь дискредитировать правительство Сирии в глазах мировой общественности.На востоке Алеппо идут бои в районе военно-воздушной академии. Боевикам, контролирующим юго-западные пригороды Алеппо, предъявлен ультиматум с требованием в течение 72 часов сдать правительству Сирийской Арабской Республики районы Рашидин-4 и Рашидин-5.Турецкая армия ведет бои в районе кольцевой развязки и района «Молодежный проект» в городе Эль-Баб.Не менее 30 мирных жителей Эль-Баба пытавшихся бежать из города, погибли из-за заложенных террористами ИГ мин и самодельных взрывных устройств, многие получили ранения, - сообщается Турецким генштабом.Авиация коалиции у города Манбидж уничтожила тактическую единицу и боевую позицию ИГ.

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