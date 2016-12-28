Новости Украины сегодня, 28.12.2016: обзор свежих событий и последних новостей из Украины на 28 декабря

На Украине происходит большое количество событий, находящих свое отражение в свежем обзоре последних новостей на сегодня, 28 декабря, сообщающих о следующем: на Украине освободили похищенного СБУ россиянина. Юрий Луценко прокомментировал решение суда Москвы о госперевороте на Украине. Власти Украины направят иск в ВТО против РФ из-за ограничений импорта.Исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения из плена похищенного в Одессе сотрудниками украинских спецслужб гражданина России. Известно, что в июне 2014 года мужчина отдыхал на территории Украины вместе с семьей. Служба безопасности Украины задержала его и без каких-либо оснований обвинила в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.Во время допросов к россиянину применялось физическое и психологическое насилие, подчеркнули в Следственном комитете. "Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы", - заметили в ведомстве. Мужчине угрожали расправой не только над ним, но и над его родственниками.Сломленный давлением мужчина дал признательные показания и был осужден условно. Однако уже на выходе из суда он вновь был захвачен украинскими спецслужбами и без каких-либо законных оснований удерживался в тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей) СБУ.Следствие установило конкретных лиц, причастных к похищению россиянина. Расследование этого дела и аналогичных ему продолжается.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал решение Дорогомиловского суда Москвы по делу о госперевороте на Украине в 2014 году.«Украина… остановилась перед тем, чтобы подчиняться решениям московского суда», - заявил он журналистам местных СМИ. Кроме того, генпрокурор выразил крайнее удивление тому, как «быстро» московский суд принял решение по данному делу. «Уже?! Так вроде только неделю назад начали? Уже признали? «Хай щастить». Вы же знаете, как это переводится», - сказал Луценко.Как сообщалось ранее, сегодня Дорогомиловский суд Москвы удовлетворил иск народного депутата Верховной рады Украины прошлых созывов Владимира Олейника, требовавшего установить в суде юридический факт государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. В ходе оглашения решения судья подчеркнула, что вопросы о госперевороте на Украине «выходят за пределы суверенитета государства».Украина в начале 2017 года подаст очередной иск во Всемирную торговую организацию против России по фактам ограничений импорта украинской продукции. Об этом в ходе пресс-конференции заявила торговый представитель Украины Наталья Микольская. «Мы заканчиваем процедуру сбора доказательной базы по ограничению импорта в Российскую Федерацию украинских продовольственных товаров и других промышленных товаров и собираемся подать этот иск в начале следующего года», - поведала она.Кроме этого, по словам Микольськой, Украина будет использовать ВТО и другие площадки для того, чтобы устранять все барьеры в торговле для украинских товаров. Также будет сформирована панель арбитров для рассмотрения спора относительно ограничительных мер РФ в отношении импорта вагонов и железнодорожного оборудования. «По железнодорожному оборудованию: мы подали запрос на формирование панели, он был поддержан на последнем заседании органа по урегулированию споров, то есть мы перешли в стадию формирования панели», - отметила она.По словам Микольской, следующим шагом является отбор «панелистов» Украиной и РФ и переход к рассмотрению спора по сути. «Мы ожидаем, что это состоится в начале следующего года. Мы будем настаивать на том, чтобы мы назначили "панелистов". Наша задача воспользоваться правилами ВТО, чтобы получить сформированную панель, поскольку мы несем достаточно большие убытки от потери экспортного рынка», - подчеркнула она.В то же время Микольская сообщила, что в вопросе ограничения транзитного движения с территории Украины на территорию Казахстана и Киргизии через территорию Российской Федерации следующим шагом Украины в рамках ВТО будет также подача запроса на формирование панели арбитров.Согласно указу президента РФ, с 1 июля действует запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины в Казахстан и Киргизию товаров, в отношении которых в Россия применяется ставки ввозных таможенных пошлин, отличные от нулевых, а также включенных в «санкционный» список. Киев утверждает, что введение ограничений экономически и юридически необоснованно и привело к задержкам транзита товаров из Украины через территорию РФ не только в Казахстан и Киргизию, но и другие страны Азии.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что вводит любые ограничительные меры экономического характера исключительно для защиты местного рынка и национальных интересов. Киев предпринимал попытку организовать доставку товаров в обход России и запустил в рамках проекта «Новый шелковый путь» поезд, связывающий Ильичевск и Китай. Однако она оказалась неудачной - поскольку поезд был загружен лишь частично, паромная компания пошла не напрямую в Грузию, как требовал маршрут, а в болгарский порт Варна, в прямо противоположную сторону, чтобы там загрузить судно другими товарами. В конечном результате из-за шторма паром пробыл в Варне двое суток и прибыл в Китай с опозданием.

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