Новости России и мира сегодня, 28.12.2016: обзор главных событий, актуальные новости России и мира на сегодня, 28 декабря

Последние новости России и мира, актуальные на сегодняшний день, 28 декабря, сообщают о множестве событий. Выделим следующие, наиболее заинтересовавшие общественность: Захарова предложила пересчитать бежавших с Украины евреев. России удается успешным образом бороться с иностранными агентами. США в суде будут доказывать существование русских хакеров.Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехало с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции.Обеспокоенность израильских чиновников связана с предстоящей международной конференцией по вопросам установления мира на Ближнем Востоке, которая должна состояться во Франции 15 января 2017 года. Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предположил, что это станет началом новых гонений на евреев, и предложил им уехать из страны, пока есть время."То, о чем последние годы говорили шепотом, теперь озвучено официально", – заметила на своей странице в Facebook официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Вместе с тем она намекнула, что в мире еще много мест, где люди до сих пор могут подвергнуться преследованию за национальность. "Может быть, заодно следовало бы уточнить, сколько уехало людей в Израиль с Украины за последние три года?" – предложила Захарова.Напомним, участие в международной конференции по вопросам установления мира на Ближнем Востоке должны принять порядка 70 государств и международных организаций. Израиль изначально выступал против мероприятия и отказался присутствовать на нем.Министр обороны страны считает, что конференция станет "трибуналом против Государства Израиль" и "современным делом Дрейфуса". "Вероятно, настало время сказать евреям во Франции: "Это не ваша страна, это не ваша земля, уезжайте из Франции и приезжайте в Израиль", – заявил Авигдор Либерман.В прошлом году Минюст получил право по собственному усмотрению включать в список иностранных агентов некоммерческие организации (НКО), финансируемые из-за рубежа и при этом занимающиеся политической деятельностью в России. Как оказалось, количество таких учреждений продолжает неуклонно расти.Эксперты утверждают, что в России действует немалое количество организаций, которые под видом правозащитной, экологической и иной деятельности желают добиться политических целей. По имеющимся сведениям, им в этом активно помогало Агентство США по международному развитию (АМР, фонд USAID. – Прим. ред.). Данное учреждение около десяти лет спонсировало местные российские НКО. В 2012 году было решено прекратить деятельность этой организации на территории России.Как отметил тогда официальный представитель МИДа Александр Лукашевич, цели действующих на западные средства НКО далеко не всегда отвечают изначально заявленным. "Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Серьезные вопросы вызывала активность AMP в российских регионах, особенно на Северном Кавказе", – сказал дипломат, комментируя решение российских властей прекратить деятельность USAID.Другим показательным примером иностранного агента в России можно считать организацию "Голос", созданную еще в 2010 году якобы для защиты прав избирателей. С момента создания НКО разрослась до более чем 40 филиалов во многих регионах страны. При этом к 2012-му более половины ее финансирования приходилось на вышеупомянутый USAID. Как отметил сопредседатель общественного совета "Честный выбор" журналист Владимир Мамонтов, организация далека от объективности и отошла от своих первоначально заявленных целей.Кроме того, щедрое финансирование получают всевозможные НКО экологической направленности. Среди них можно отметить организацию "Экологическая вахта по Северному Кавказу", которую неоднократно обвиняли в отработке коммерческих заказов, черном пиаре и "экологическом рейдерстве". Как позже выяснилось, "Эковахта" получала финансирование из другого американского денежного мешка – Национального фонда в поддержку демократии (NED). В Минюсте России доказали, что организация преследует в том числе политические цели, на иностранные средства пытаясь влиять на органы государственной власти и местного самоуправления.В апреле 2015 года в реестре иностранных агентов оказалась еще одна псевдоэкологическая организация "Планета надежд", базирующаяся в городе Озерске Челябинской области. Она неоднократно попадала в поле зрения местного Минюста, а некоторые высказывания руководителя фонда Натальи Кутеповой расценивались как попытки формировать общественное мнение в политических целях. При этом организация также получала финансирование из NED. Но одним денежным источником "Планета жизни" не ограничивалась – средства ей поступали также из немецкого фонда имени Генриха Белля. Однако уже в июле 2015-го Кутепова была обвинена в промышленном шпионаже, а затем уехала за границу.К сожалению, это лишь надводная часть айсберга системы западного влияния на российскую политику через разного рода общественные организации. Впереди еще много работы по выявлению новых иностранных агентов и перекрытию каналов их финансирования.Американский журналист Джейсон Леопольд, а также аспирант Массачусетского технологического института Райан Шапиро обратились в суд, потребовав от спецслужб США предоставить им документы по «русским хакерами», которые, якобы, вмешивались в ход президентских выборов.Ответчиками по иску Леопольда и Шапиро стали ЦРУ, ФБР, министерство внутренней безопасности и офис директора национальной разведки. Причиной иска стал тот факт, что спецслужбы проигнорировали из обращение с просьбой предоставить данные о «вмешательстве хакеров из России».Примечательно будет добавить еще и то, что Леопольд неоднократно подавал в суд на американские власти, требуя публикации важной информации.

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