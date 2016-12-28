Новороссия 28 декабря 2016: новости, сводки ополчения Новороссии, последние новости Дебальцево 28.12.2016, обстановка в ДНР и ЛНР на сегодня, обзор боевых действий в Донбассе 28 декабря

Пока Александр Турчинов мечтает захватить Донбасс в следующем году, силовики обстреливают ряд территорий региона, что никак не сочетается с тем фактом, что несколько дней назад Киев и представители ДНР и ЛНР подписали очередное мирное соглашение. Накануне стало известно о гибели одного из бойца армии Новороссии, который стал жертвой украинской атаки.Глава МВД Украины Арсен Аваков анонсировал создание международного центра подготовки «миротворцев» для Донбасса.«Там будут готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса», - пояснил Аваков.При этом министр отметил, что на создание центра запланировано получение дополнительных 30 миллионов долларов от «партнеров».«До 30 миллионов долларов мы планируем получить помощи от наших партнеров для инвестиций в систему безопасности, которая сегодня была представлена», - добавил Аваков.Пользователи социальных сетей из Украины обсуждают новость, объявленную бойцами и ветеранами батальона «Донбасс» о начале новой блокады неподконтрольных киевским властям территорий Донбасса.Сделанное объявление вызвало бурную реакцию украинских пользователей соцсетей. Некоторые из них вспомнили, что подобная акция станет далеко не первой. Другие отметили сомнительность личностей организаторов блокады.Также пользователи отметили, что блокирование поставок угля в зимний период является плохой идеей, и, скорее всего, пострадают от введенных мер главным образом мирные жители.Отметим, что сами участники АТО объяснили введение данной меры тем, что ополченцы так и не приступили к обмену пленными по формуле «всех на всех». При этом киевские силовики подчеркивают, что эта блокада, в отличие от предыдущих, является хорошо продуманной, так как они не будут трогать мирных граждан, но твердо настроены добиваться остановки водо- и электроснабжения территорий.Шесть военнослужащих ЛНР погибли и семь получили ранения в ходе боев в районе Дебальцево в период с 18 по 25 декабря. Об этом накануне сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.Помимо этого, еще два бойца ЛНР числятся пропавшими без вести."Хочу прокомментировать сообщения, публикуемые украинскими средствами массовой информации, в которых указывается лживая информация о потерях Народной милиции ЛНР в ходе боестолкновений на Светлодарской дуге в период с 18 по 25 декабря. Официально заявляем, что в ходе пресечения провокаций украинских карателей потери Народной милиции ЛНР с 18 по 25 декабря составили шесть военнослужащих погибшими и семь ранеными, еще двое числятся пропавшими без вести", - сказал Марочко.Он также обратил внимание на распространяемую украинскими СМИ информацию относительно переполненных больниц города Луганска."Любой желающий может убедиться, что в больницах города нет военнослужащих Народной милиции", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.Постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич прокомментировал решение украинских радикалов блокировать Донбасс, назвав эти заявления результатом «внутриполитического бурления». Об этом дипломат написал в своем Twitter.«Идея украинских радикалов по гумблокаде Донбасса – результат усиления внутриполитического бурления на Украине», - говорится в сообщении в микроблоге политика. Кроме того, по его мнению, сама идея блокады говорит о том, что радикалы не считают жителей Донбасса своими согражданами и противоречит сути минского комплекса мер по разрешению конфликта на Украине.Лукашевич не ограничился оценкой заявлений о блокаде, но обратился также к «политическим спонсорам Киева» с призывом «срочно повлиять на украинские власти, чтобы не допустить блокады и ухудшения ситуации». Если этого не произойдет, ситуация в регионе резко ухудшится, убежден он.«Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения», - добавил Лукашевич.Военная обстановка в районе Светлодарской дуги. Сообщения от ополчения (орфография и пунктуация авторов сохранены):"Периодически Дебальцево-Светлодарский плацдарм слышит бой и усиление обстрела из минометов. Нет-нет, да полетит в нашу сторону мина 82 мм. Так же нам сообщают, что район Стаханов-Брянка слышали "хорошие" бахи. В районе Калиново неспокойно. Горловка. Сторона Дзержинска активна, замечена возня противника. Был один мощный бах, окраинам быть внимательней, возможно разминирование территории. Юго-запад перестрелки, ВОГи, запад кк пулемет. Перемирие в действии"."Светлодарск - Дебальцево. Северо-западнее северной окраины Калиновки сегодня периодически вспыхивают стрелковые бои в зелёнке (расстояние между Крестом и Кикиморой до 150 метров). Периодически укры накрывают Кикимору и ближайшие позиции Васильками и 120-ми. В результате наступления укров отступили на километр... После контрнаступления половину позиций вернули! Но не все! Полностью отжать отжатое не удается. Арта не очень хорошо работает с нашей стороны. Да, тут по нашему дружественному огню 1 двухсотый и 2 трехсотых. Наших! Не потому что артиллеристы кривые, а из-за износа канала ствола ударили не туда куда надо. От противника в основном Василек, но часто и лихо".Украинское командование перебросило в зону так называемой "АТО" около 120 националистов из состава добровольческого украинского корпуса (ДУК) "Правый сектор" (экстремистская организация, запрещена на территории РФ). Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко."В район населенного пункта Песчаное прибыло до 70, а в район населенного пункта Станица Луганска - до 50 националистов "Правого Сектора", - рассказал майор."В связи с этим мы настоятельно рекомендуем жителям ближайших населенных пунктов не покидать свои жилища в ночное время и сообщать обо всех преступных действиях на горячую линию правоохранительных органов Украины", - добавил Марочко.Власти ДНР и ЛНР готовы провести обмен пленными с Украиной по формуле «690 на 47». Об этом журналистам сообщила уполномоченный по правам человека ДНР Дарья Морозова.«На данный момент вместе с Луганском это порядка 690 человек, это те, которых подтвердила украинская сторона. И с нашей стороны - 47 человек, которых мы готовы отдать. Если брать отдельно, ДНР это цифра «494 на 41», и «196 на 6″ - это со стороны ЛНР», - сказала омбудсмен.Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что боец ДНР стал жертвой обстрела со стороны ВСУ за сутки.«В результате обстрелов наших позиций погиб один военнослужащий Донецкой народной республики», - поведал Басурин.Украинская армия сегодня днем обстреляла из минометов два села на юге и одно - в Ясиноватском районе ДНР. Об этом сообщил источник в силовых ведомствах Республики.«Около 15:00 украинские силовики открыли огонь из минометов калибра 120 мм по селу Красный Партизан Ясиноватского района. Примерно в это же время под огонь украинских минометов калибра 82 и 120 мм попали села Сергеевка и Октябрь Новоазовского района», - сказал источникПо данным источника, в селе Октябрь в момент обстрела находились представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.В пресс-службе СММ не смогли оперативно прокомментировать эту информацию.Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску военной техники ВСУ в Донбасс. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, у линии соприкосновения были выявлены РСЗО «Град», гаубицы «Гвоздика» и Д-30 .Согласно приведенным данным, местонахождение трех танков и четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлено в поселке Новолуганское в 5 км от линии разграничения. Огневые позиции трех 120-мм минометов и трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» выявлены в поселке Луганское под Дебальцево. Расположение четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлено в селе Нелеповка, прибытие шести РСЗО «Град» отмечено в Дзержинске. Шесть РСЗО «Град» зафиксированы в поселке Горняк к западу от Донецка.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164306-news.html