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Сирия 28 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 28 декабря, обзор военных действий в Сирии 28.12.2016, война в Сирии

Сирия 28 декабря 2016: новости сегодня, сводки Алеппо, ситуация и карта сейчас, 28 декабря, обзор военных действий в Сирии 28.12.2016, война в Сирии
Обстановка в Сирии продолжает оставаться невероятно напряженной. В первую очередь это становится возможным из-за преступных действий ряда местных террористических группировок, которые своей целью ставят дестабилизацию ситуацию в стране. Количество населенных пунктов, присоединившихся к перемирию, растет, но это обстоятельство не вызывает максимального оптимизма.

Новости Сирии сегодня, 28 декабря 2016

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у России возникли вопросы к Болгарии в связи с обнаружением склада с боеприпасами болгарского производства в Сирии.

По ее словам, в Алеппо был найден склад боеприпасов террористической группировки «Джабхат-ан-Нусра» (запрещена в РФ) с вооружением, изготовленным в Болгарии. Дипломат отметила, что, по всей видимости, Болгария нелегально торгует оружием по просроченным лицензиям, полученным от СССР.

Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что речь идет о серьезном вооружении и в больших количествах, добавив, что в сопроводительных документах называются и фирма-производитель, а также фирма-экспортер.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хотел бы видеть представителей Саудовской Аравии и Катара на межсирийских переговорах в Астане.

Эрдоган имел ввиду встречу представителей правительства и оппозиции Сирии при посредничестве глав МИД России, Турции и Ирана.

По мнению президента Турции, Саудовская Аравия и Катар «проявили добрую волю и оказали поддержку» при урегулировании сирийского конфликта, поэтому должны принять участие во встрече.

При этом он подчеркнул, что Турция откажется от участия во встрече, если там будут присутствовать представители «террористических организаций» — группировок, связанных с сирийскими курдами.

Обзор военных действий в Сирии: сводки на сегодня, 28.12.2016

Спецназовцы ливанской группировки «Хезболла» начали точечную ликвидацию полевых командиров в сирийской провинции Идлиб.

Сообщается, что в прошлые выходные спецназ уничтожил троих главарей боевиков. Так, в субботу, в своей машине был взорван Абу Удей, один из полевых командиров исламистской группировки «Ахрар аш-Шам».

Также, согласно имеющейся информации, в воскресенье подвергся атаке опорный пункт Свободной сирийской армии около Маарат Харма в результате чего были убиты двое полевых командиров - Ахмад Хатыб и Юнис Зурейк.

По мнению экспертов, ведение подобной тактики даст возможность обойтись без проведения полномасштабной войсковой операции в Идлибе.

Боевики ИГ в очередной раз безрезультатно атаковали авиабазу Т-4 в районе холмов Аш-Шаара.

Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из минометов и стрелкового оружия н.п. Бузайна, Дума, Джобар, Кабун, Хауш-Эль-Фара, Мазраад - Махмуд, больницу Ибн-Эль-Валид, лагерь Эль-Вафидин, ферму и участок автомагистрали в районе населенного пункта Хараста.

Прочие террористы обстреляли н.п. Хауш-Эль-Фаддалия, Джобар, Кепта, Кабун, Хауш-Эш-Шеллак и Хауш-Насри.

Сирийская Арабская Армия продолжает успешное наступление в районе города Вади-Барада с целью вернуть контроль за водоснабжением Дамаска.

В течение суток зафиксированы 26 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, интенсивнее всего боевики террористических организаций и группировок, называющих себя «оппозицией», обстреливали районы в провинции Дамаск.

В провинции Дамаск формирования группировки «Джейш аль-Ислам», причисляющей себя к оппозиции, обстреляли из минометов и стрелкового оружия населенные пункты Джаубар, Бузайна, Мейда, Кафер-Батна, Барза, город Дамаск, стадион Эль-Абасийин, фермы и автомагистраль в населенном пункте Хараста, участок автомагистрали в районе населенного пункта Дума.

В провинции Дамаск обстрелам подверглись также населенные пункты Хауш-Харабу, Арбил, Хауш-Насри (дважды), сообщает мониторинговая служба российского центра по примирению враждующих сторон в САР.

Последние новости Алеппо сейчас, 28 декабря

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о том, что российские военные обнаружили в городе Алеппо массовые захоронения мирных жителей, подвергшихся пыткам, сообщается в пресс-релизе МО РФ.

«Обнаружены масштабные захоронения многих десятков, подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову. И это, по всей видимости, только начало. Все тщательно документируется, как тяжелейшие военные преступления террористов и будет предано максимальной огласке. Чтобы европейские покровители так называемых «оппозиционеров» в Лондоне и Париже хорошо осознавали, кем в действительности являются их подопечные, и осознавали свою ответственность за их зверства», - пояснил Конашенков.

Он добавил, что единственных, кого пока не удается найти в Восточном Алеппо, - это сотрудников сирийской организации «Белые каски», которые, как ранее заявлял Конашенков, близки к террористической организации «Джебхат ан-Нусра».

Также Игорь Конашенков заявил, что умеренная оппозиция заминировала огромные территории Алеппо, причем не только улицы. По его словам, все дни, пока российские офицеры Центра примирения организовывали заезды в подконтрольные боевикам районы автобусов, умеренная оппозиция минировала территорию города.

«Минировалось буквально все, на что хватало времени и боеприпасов: улицы, входы в помещения, автомобили, лежащие на дорогах мотоциклы и даже детские игрушки», - заметил Конашенков.

Он пояснил, что также были обнаружены три танка, две пушки, две реактивных системы залпового огня и «несчетное количество самодельных минометов и реактивных систем».

На территории Алеппо, добавил он, было найдено семь огромных складов с боеприпасами, которых, по его мнению, хватило бы для вооружения нескольких пехотных батальонов.

Наблюдатели ООН надеются, что доказательства военных преступлений боевиков в районе Восточного Алеппо будут надлежащим образом сохранены, поскольку наблюдатели до сих пор не получили доступ в этот район.

Как сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, у организации пока нет доступа в этот район Восточного Алеппо. Однако существуют доказательства совершенного военного преступления, и ООН ждет, «что они будут надлежащим образом сохранены».


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