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«У них там своя атмосфера»: британский собачий вертеп взорвал соцсети

Рождественский вертеп бывает разным – даже собачьим. В России подобное новшество едва ли одобрили бы, в на Туманном Альбионе инновационный вертеп оценили по достоинству.
«У них там своя атмосфера»: британский собачий вертеп взорвал соцсети

Праздничные вертепы в этом году регулярно становятся ньюсмейкерами. Не успели социальные сети обсудить американский хипстер-вариант с делающей селфи Девой Марией, как подоспел британский собачий вертеп, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Daily Mail.

Сэмми МакКормик и Шерил Уэддел могут считать себя основателями нового тренда. Молодые люди превратили в персонажей рождественского вертепа восьмерых собак, живущих у них в доме.

Пять сибирских хаски, боксер, метис ротвейлера и стаффордширский терьер предстали в образах Девы Марии, Иосифа, трех волхвов, пастуха, ангела и Вифлеемской звезды.

Роль младенца Иисуса досталась плюшевой игрушечной собачке, которую уложили в «ясли» из картонной коробки, обернутой в золотую фольгу.

Как выяснил журналист ДжоИнфоМедиа Игорь Лесин, для «рождественской» фотосессии собак облачили в детские костюмчики, купленные в ближайшем супермаркете.

«У них там своя атмосфера»: британский собачий вертеп взорвал соцсети

Отметим, питомцы Сэмми и Шэрил проявили недюжинное терпение – на фото они запечатлены с подобающим случаю серьезным выражением морды. Возможно, это объясняется тем, что стая уже привыкла к подобным «маскарадам» — на собак регулярно примеряют то костюмы эльфов, то одеяния пиратов. По словам Сэмми, собаки проявляют недюжинную выдержку, поскольку знают, что после «экзекуции» их обязательно угостят чем-нибудь вкусненьким. Более того, чтобы заставить питомцев смотреть в камеру пара владельцы вместо традиционного «чииииз» произносят «чикен» — и привлеченные обещанием любимого лакомства, псы послушно смотрят прямо в объектив.

Напомним, ранее жительницу Вифлеема обвинили в вандализме и краже и отправили за решетку с возможностью внесения залога в сумме 30 тысяч долларов за то, что она похитила из вертепа в мэрии статую младенца Иисуса и отнесла ее в больницу.


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