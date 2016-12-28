Ученые посчитали количество снежинок в мире

Ученые порой удивляют довольно любопытными открытиями. Решил не отставать от коллег физик из США, который сообщил, сколько на нашей планете снежинок.Физик Джон Нельсон из Университета штата Аризона (США) оценил число возможных типов снежинок, которые могут существовать на планете. Посвященную этому подробную статью издание Popular Mechanics выпустит в январе, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Хроника.инфо.Возможное количество различных снежинок, существующих в природе, по Нельсону, определяется числом с 768 нулями. Ученый полагает, что обнаружить две идентичные снежинки практически невозможно.Снежинка представляет собой снежный или ледяной кристалл, чаще всего имеющий форму шестиугольной пластины. Как правило снежинка образуется при сильных морозах во время десублимации — перехода водяного пара сразу в твердое состояние, минуя жидкую фазу.

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