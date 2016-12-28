Это надо видеть: как выглядит самое старое в мире дерево-бонсай

Искусство выращивания карликовых деревьев-бонсай в последнее время пользуется популярностью. Однако мало кто задавался вопросом: а сколько же могут прожить миниатюрные деревца?Самый старый в мире бонсай через несколько лет отметит четырехсотлетие, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bored Panda. Он был посажен еще в 1625 году. Таким образом, сейчас дереву 391 год.Возраст – далеко не самое примечательное в крошечном деревце. Кроме всего прочего, оно пережило ядерную бомбардировку Хиросимы. Бонсай принадлежал семейству по фамилии Ямаки, которое в 1945 году жило всего лишь в двух милях от того места, куда американцами была сброшена бомба, жертвами которой стали около 140 тысяч человек. Примечательно, что и члены семьи, и деревце бомбардировку пережили.Сейчас деревце находится в Национальном дендрарии в Вашингтоне, округ Колумбия, сообщает журналист Джоинфо Media Мария Рудницкая. Его преподнес в дар Соединенным Штатам Масару Ямаки в 1976 году. О том, что дерево пережило трагедию в Хиросиме, сотрудники дендрария узнали только в 2001 году, когда внуки Масару Ямаки рассказали им семейную историю.Напомним, в некоторых восточных странах деревья бонсай выращивают на протяжении многих веков. Существует много форм бонсай, некоторые из них цветут красивыми цветами и даже приносят плоды.

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