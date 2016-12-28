«Невероятно, но факт»: в Иерусалиме обнаружили древнейшую именную чашу

Уникальная находка израильских ученых всколыхнула научный мир. В Иерусалиме обнаружен фрагмент именной чаши из известняка, которая была сделана еще около 2100 лет назад.

Фрагмент чаши обнаружили еще летом 2015 года, однако известно об этом стало только сейчас, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на иноСМИ.

Исследователи нашли артефакт в руинах миквы, датированной периодом правления Хасмонеев (141–37 годы до нашей эры). Ученые отмечают, что на сегодняшний день это – один из наиболее древних каменных сосудов, которые когда-либо были найдены на территории Иерусалима.

Примечательно, что у иудеев каменные чаши пользовались популярностью, потому что они верили, что, в отличие от стекла, глины и дерева, камень всегда является ритуально чистым.

Гравировка на чаше представляет собой надпись «Гиркан», сделанную на иврите. В древней Иудее мужское имя Гиркан было очень распространенным. Так звали как минимум двух правителей династии Хасмонеев. Тем не менее, выяснить, не принадлежала ли чаша кому-то из них, ученым не удалось. Кроме того, исследователи не могут с уверенность утверждать, была ли гравировка обычной практикой, или использовалась только в особых случаях.

Напомним, ранее мы сообщали, что гостиницу, которая сможет претендовать на звание самой древней из известных на сегодняшний день в мире, обнаружили археологи во время раскопок в турецком городе Ассос (провинция Чанаккале). Как полагают ученые, в ней мог останавливаться сам Аристотель.

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