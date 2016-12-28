Экс-депутат Госдумы РФ дал показания в подтверждение госизмены Януковича

В Украине продолжается расследование преступлений сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича. Как стало известно во вторник, против него дал показания один из бывших депутатов Государственной Думы РФ.Бывший депутат государственной думы Российской Федерации дал показания украинскому следствию в рамках уголовного производства о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина».«Могу подтвердить слова Руслана Кравченко (прокурор военной прокуратуры – ред.) о том, что одним из свидетелей, который дал чрезвычайно важные показания, является бывший депутат государственной думы Российской Федерации, который давал показания о влиянии подписанного письма с призывом к Путину ввести войска в Украину на решение государственной думы о применении Вооруженных сил РФ за границей», — проинформировал генпрокурор, по словам которого, эти показания лягут в основу будущего обвинения.Напомним, в середине декабря суд Киева дал санкцию на арест и привод Виктора Януковича.

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