Эрдоган: у Турции есть доказательства поддержки ИГ со стороны США

Президент Турции обвинил Вашингтон в поддержке боевиков ИГ. При этом, как заявляет Эрдоган, это не просто слова, и у Анкары есть доказательства причастности США.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что он обладает детальными доказательствами оказания коалицией во главе с США поддержки террористам в Сирии, в том числе боевикам «Исламского государства» (ИГ), сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Reuters.Турецкий лидер отметил, что силы коалиции не выполняют своих обязательств относительно борьбы с террористами. «Теперь они (коалиция во главе с США, — Ред.) оказывают поддержку таким террористическим организациям, как ИГ. У нас есть достоверные доказательства: фотографии и видео», — сказал президент.Между тем, ранее Реджеп Эрдоган заявлял, что Анкара выступает против каких-либо автономий на территории Северной Сирии. Напомним также, что Эрдоган обвинил исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в причастности к убийству в Анкаре российского посла Карлова.

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