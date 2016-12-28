Польша хочет присоединиться к «нормандскому формату» по Донбассу

Польская дипломатия заявляет о необходимости расширения формата переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины. Кроме того, там ратуют за присоединение США к диалогу по Донбассу.Для решения вооруженного конфликта на Донбассе необходимо расширить «нормандский формат» переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши.По словам Ващиковского, Минские соглашения будут реализованы в случае подключения к переговорам США и Польши. «Украина должна расширить «нормандский формат», так как одни и те же европейские государства, как Франция и Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. Мы являемся единственной страной в ЕС и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет влиять на нас», — считает глава польского МИД.Кроме того, Ващиковский выразил мнение, что слухи о новоизбранном президенте США Дональде Трампе о его пророссийской позиции преувеличены. «Я знаю, Трамп — очень опытный человек. Я думаю, что внешняя политика будет традиционно сильной в отношении России. США будет воспринимать Россию как геополитического соперника», — убежден он.Напомним, что Папа Римский пожертвовал 6 миллионов евро востоку Украины.

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