Польша хочет присоединиться к «нормандскому формату» по Донбассу

Польская дипломатия заявляет о необходимости расширения формата переговоров по мирному урегулированию на востоке Украины. Кроме того, там ратуют за присоединение США к диалогу по Донбассу.
Для решения вооруженного конфликта на Донбассе необходимо расширить «нормандский формат» переговоров. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Польши. По словам Ващиковского, Минские соглашения будут реализованы в случае подключения к переговорам США и Польши. «Украина должна расширить «нормандский формат», так как одни и те же европейские государства, как Франция и Германия, не в состоянии привести к изменениям в противостоянии с Россией. Мы являемся единственной страной в ЕС и НАТО, которая граничит как с агрессором, так и с жертвой агрессии. Любое обострение ситуации будет влиять на нас», — считает глава польского МИД.
Кроме того, Ващиковский выразил мнение, что слухи о новоизбранном президенте США Дональде Трампе о его пророссийской позиции преувеличены. «Я знаю, Трамп — очень опытный человек. Я думаю, что внешняя политика будет традиционно сильной в отношении России. США будет воспринимать Россию как геополитического соперника», — убежден он.
Напомним, что Папа Римский пожертвовал 6 миллионов евро востоку Украины.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164262-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.