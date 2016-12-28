Надежда Савченко рассказала о своей общественной платформе

Во вторник Надежда Савченко во Львове презентовала свою общественную платформу под названием «РУНА». При этом, она подчеркнула, что объединение не имеет политический характер.Народный депутат Украины Надежда Савченко презентовала во Львове свою общественную платформу под названием «РУНА», сообщает Joinfo.ua со ссылкой на информагентство «Интерфакс-Украина».Нардеп заверила, что «РУНА» – не политический проект, а объединение людей, у которых есть не лозунги и популизм, а идея. «РУНА» – это движение украинского народа, активных, думающих украинцев. Это реформы украинского народа ради изменения системы. Это революция украинского народа как исключительное требование Революции достоинства», – заявила Надежда Савченко.Она добавила, что партия появится только тогда, когда появится в этом необходимость. Савченко отметила, что платформа с помощью экспертов разработала проекты изменений политической системы в стране, чтобы показать украинцам – что именно нужно сделать для изменения жизни к лучшему.Напомним, что Надежду Савченко исключили из делегации Украины в ПАСЕ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164261-news.html