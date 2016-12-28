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Украина с Турцией могут «начать дружить» против России – прогноз разведки

Эксперты американской разведывательно-аналитической компании Stratfor предполагают, что в новой геополитической реальности, которая грядет с приходом к власти нового президента США Дональда Трампа, могут создаваться ситуативные союзы государств, стремящихся уберечь себя от происков агрессивной России.
Украина с Турцией могут «начать дружить» против России – прогноз разведки

Россия попытается усилить свое влияние на Западе путем пропаганды, политических манипуляций и кибератак, сообщает Joinfo со ссылкой на Facenews. Специалисты частной американской разведывательно-аналитической компании Stratfor утверждают, что РФ может использовать обострение политической напряженности на Западе в своих целях, однако есть ряд факторов, которые могут помешать России «вернуться в высшую лигу».
Аналитики считают, что США и НАТО вряд ли позволят Москве иметь свободное господство над Евразией. Также, в отчете Stratfor говорится, что в ЕС и США различные политсилы будут выступать против снятия и ослабления антироссийских санкций.

Также американские специалисты считают возможным, что из-за уменьшения поддержки Запада Грузия и Украина могут объединиться с соседними государствами в целях борьбы с Россией. В качестве таких государств аналитики Stratfor называют Турцию и Польшу. При этом отмечается, что Кремль, вероятно, не будет проводить агрессивную политику в отношении периферийных государств.

Напомним, что по мнению некоторых западных экспертов, Дональд Трамп может закрыть глаза на наступление РФ в Украине.


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