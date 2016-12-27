Ющенко назвал Достоевского, Репина и Чайковского украинцами

Бывший президент Украины Виктор Ющенко назвал писателя Федора Достоевского, художника Илью Репина и композитора Петра Чайковского украинцами, которые внесли огромный вклад в национальную культуру страны.— Важно иметь свой национальный Лувр и сказать, что Репин — репа — это украинский художник, а Чайковский — чайка — это украинский композитор, что Достоевский — это украинский писатель. И в этот ряд можно включить еще тысячи фамилий, — отметил экс-президент Украины.Неожиданное заявление прозвучало во время его встречи со студентами Киевского университета культуры. По словам Ющенко, украинская «уникальная цивилизация» внесла в мировую сокровищницу множество шедевров, первым из которых стала Трипольская археологическая культура, распространенная в VI—III веках до нашей эры в Дунайско-Днепровском междуречье.Кроме того, русский язык, по его словам, также является частью украинской культуры.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164231-news.html