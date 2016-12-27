Умерла Кэрри Фишер — принцесса Лея из «Звездных войн»

Американская актриса Кэрри Фишер, известная по своей роли принцессы Леи в серии фильмов «Звездные войны», скончалась в возрасте 60 лет.
В заявлении семьи Фишер отмечается, что актриса умерла сегодня утром.
Actress Carrie Fisher, who played Princess Leia in the Star Wars films, dies at the age of 60https://t.co/uOFIuzd1hc pic.twitter.com/drSPsEuiPQ — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 27 декабря 2016 г.
На прошлой неделе она перенесла сердечный приступ на борту лайнера, следовавшего из Лондона в Лос-Анджелес и была доставлена в больницу, когда самолет приземлился.
Кэрри Фишер родилась в Беверли Хиллз в семье певца Эдди Фишера и актрисы Дебби Рейнольдс. Всемирную известность получила благодаря исполнению роли принцессы Леи Органы в киносаге Джорджа Лукаса «Звездные войны».
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