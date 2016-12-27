В Казахстане мужчине дали три года за посты про Путина

В Казахстане к трем годам колонии общего режима осудили 46-летнего предпринимателя Саната Досова. Суд в Актобе признал его виновным в разжигании социальной розни, пишет издание «Актобе Таймс».
Сообщается, что мужчина на своей странице в фейсбуке оставлял негативные комментарии в отношении президента РФ Владимира Путина. Осужденный, в частности, писал, что «Путин разваливает страну» и призывал российских граждан «остановить фашизм на своей земле»
На судебном процессе Досов раскаялся и признал вину. Адвокаты выдвигали версию, что страницу Досова могли взломать.
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