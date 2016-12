Джордж Майкл перед смертью работал волонтером и тратил миллионы на благотворительность

Британский музыкант Джордж Майкл перед смертью поддерживал благотворительные организации и даже работал волонтером в ночлежке для бездомных, пишет The Guardian.При этом, как отмечает издание, певец не афишировал свою благотворительную деятельность, чтобы не привлекать внимания прессы. Ведущий ток-шоу на «Би-би-си» Ричард Осман рассказал, что сам был свидетелем того, как Майкл помог женщине, которая в его программе Deal Or No Deal заявила, что ей нужно 15 тысяч фунтов стерлингов на прохождение курса ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение). Музыкант связался с ней и передал нужную сумму.Автор самой известной рождественской песни современности умер в Рождество 25 декабря в своем доме в Оксфордшире на 54-м году жизни. Причиной смерти стал сердечный приступ. В 2011 году музыкант перенес тяжелую форму пневмонии — он был на грани жизни и смерти, однако позже в том же году Майкл объявил, что здоров.Джордж Майкл, настоящее имя которого — Йоргос Кириакос Панайоту, родился 25 июня 1963 в Лондоне. За время музыкальной карьеры было продано около ста миллионов его записей. В конце 80-х его популярности могли позавидовать Майкл Джексон и Мадонна.Обладатель двух премий «Грэмми» за лучший альбом года («Faith» в 1988 году) и за лучший R&B дуэт с Аретой Франклин (песня «I Knew You Were Waiting (For Me)» 1987 года).

