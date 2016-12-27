В Чехии умер самый грязный человек в Европе

В Чехии в возрасте 60 лет умер Людвик Долезал — самый грязный человек в Европе, пишет Daily Mail.Сомнительного титула чешский бомж удостоился за свою нечеловеческую грязь. Тело Долезала обнаружили в разрушенном сельском доме.Издание отмечает, что Долезал страдал психологическим заболеванием, заставлявшим его сжигать буквально все, что попадется в руки. Сжигая куртки, пальто, книги и ботинки он спокойно ложился и засыпал прямо в теплой золе.Правительство Чехии даже хотело предоставить ему финансовую помощь, однако боялось, что Долезал сожжет деньги.По предварительным данным полиции, в смерти самого грязного человека Европы нет криминальной составляющей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164227-news.html