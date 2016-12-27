В Чехии умер самый грязный человек в Европе

В Чехии в возрасте 60 лет умер Людвик Долезал — самый грязный человек в Европе, пишет Daily Mail.
Сомнительного титула чешский бомж удостоился за свою нечеловеческую грязь. Тело Долезала обнаружили в разрушенном сельском доме.
Издание отмечает, что Долезал страдал психологическим заболеванием, заставлявшим его сжигать буквально все, что попадется в руки. Сжигая куртки, пальто, книги и ботинки он спокойно ложился и засыпал прямо в теплой золе. Правительство Чехии даже хотело предоставить ему финансовую помощь, однако боялось, что Долезал сожжет деньги.
По предварительным данным полиции, в смерти самого грязного человека Европы нет криминальной составляющей.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164227-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.