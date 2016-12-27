«У них там своя атмосфера»: в Великобритании вместо елки украсили куст конопли

Рождественские праздники отмечают все – даже торговцы наркотическими веществами. Впрочем, в этом случае праздничный декор приобретает особый колорит

Неожиданное открытие ждало полицейских британского города Челтенхэм, которые накануне праздников отправились в традиционный рейд, направленный против распространителей наркотических веществ, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на UPI.

В расположенном в графстве Глостершир на юго-западе Англии городе полицейские нашли небольшую ферму конопли с растениями марихуаны, оформленными в виде рождественских елок.

Владельцы фермы были арестованы по подозрению в выращивании конопли, с возможностью выхода под залог до рассмотрения дела, слушание по которому запланировано на февраль. Как узнал журналист ДжоИнфо Медиа Влад Майоров, у них также было изъято оборудование и наркотические вещества.

В департаменте полиции с юмором прокомментировали удачный рейд, сообщив, что нашли необычное рождественское дерево в рамках борьбы с незаконным оборотом наркотиков и запостили его фото в Twitter.

Напомним, прокуратура Лос-Анджелеса пресекла попытку сотрудника службы аэропорта отправить рейсом Frontier Airlines в Цинциннати, штат Огайо, шесть пакетов с героином, упакованных как рождественские подарки.

А чуть ранее таможенники США обнаружили шесть индейских амулетов под названием «ловцы снов» с начинкой из 720 граммов жидкого метамфетамина.

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