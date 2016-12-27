Заблудившийся тюлень разгромил несколько автомобилей в Австралии

С неожиданного сюрприза началось Рождество для австралийских супругов из города Ньюстед в австралийской Тасмании. На капоте своей машины они обнаружили тюленя.
Приехавшие полицейские сообщили, что на сегодня это уже не первый подобный вызов, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Upi. Тюлень успел «засветиться» еще в нескольких районах города – несчастное животное честно пыталось найти для себя водоем.
«Мы проснулись из-за шума во дворе. Выглянув в окно, мы увидели тюленя. Разумеется, это не совсем тот подарок на Рождество, на который мы рассчитывали. Поэтому мы решили, что все еще спим. Однако тюлень никуда не делся», — рассказал журналистам хозяин автомобиля Уильям Грегори.
Тюлень, как выяснила журналист Джоинфо Media Мария Рудницкая, оказался взрослым самцом, вес которого достигал 200 килограммов. В Ньюстед он появился около шести утра. Животное «путешествовало» по дворам коттеджей, причем, особо неравнодушен тюлень оказался к машинам. Он то и дело пристраивался на капот очередного авто, при этом разгромив ветровое стекло.
Прибывшие сотрудники ведомства по надзору за дикими животным оцепили район, после чего тюленя усыпили с помощью нескольких дротиков со снотворным. После этого животное погрузили в грузовик.
Представители полиции рассказали журналистам, что, после того, как тюленя осмотрит ветеринар, его отвезут на побережье и отпустят.
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