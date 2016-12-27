Заблудившийся тюлень разгромил несколько автомобилей в Австралии

С неожиданного сюрприза началось Рождество для австралийских супругов из города Ньюстед в австралийской Тасмании. На капоте своей машины они обнаружили тюленя.Приехавшие полицейские сообщили, что на сегодня это уже не первый подобный вызов, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Upi. Тюлень успел «засветиться» еще в нескольких районах города – несчастное животное честно пыталось найти для себя водоем.«Мы проснулись из-за шума во дворе. Выглянув в окно, мы увидели тюленя. Разумеется, это не совсем тот подарок на Рождество, на который мы рассчитывали. Поэтому мы решили, что все еще спим. Однако тюлень никуда не делся», — рассказал журналистам хозяин автомобиля Уильям Грегори.Тюлень, как выяснила журналист Джоинфо Media Мария Рудницкая, оказался взрослым самцом, вес которого достигал 200 килограммов. В Ньюстед он появился около шести утра. Животное «путешествовало» по дворам коттеджей, причем, особо неравнодушен тюлень оказался к машинам. Он то и дело пристраивался на капот очередного авто, при этом разгромив ветровое стекло.Прибывшие сотрудники ведомства по надзору за дикими животным оцепили район, после чего тюленя усыпили с помощью нескольких дротиков со снотворным. После этого животное погрузили в грузовик.Представители полиции рассказали журналистам, что, после того, как тюленя осмотрит ветеринар, его отвезут на побережье и отпустят.Ранее мы рассказывали, как изголодавшийся восьмимесячный детеныш морского льва в поисках еды проник в ресторан Сан-Диего.

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