«У них там своя атмосфера»: в США появилась библиотека для интровертов

Многим из нас знакомо это досадное чувство: ты читаешь увлекательную книгу, а тебя постоянно отвлекают. В США представили радикальное решение этой проблемы.Уникальная библиотека, воспользоваться которой может только один читатель, появилась неподалеку от Нью-Йорка, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Bored panda.Заведение станет настоящим раем для интровертов и всех тех, кто во время чтения не любит отвлекаться на посторонние раздражители. Библиотека получила название Hemmelig Rom, что в переводе с норвежского означает «тайная комната».Проект столь странной библиотеки разработала американская компания Studio pardon. Любителей чтения в гордом уединении приглашают посетить черный куб площадью 200 квадратных метров. Внутри странного помещения, построенного из дубовых досок, есть кресло, кровать, рабочий стол и камин. Все стены заведения представляют собой ряды книжных полок.По мнению дизайнеров странной библиотеки, ее целевой аудиторией должны стать те, кто предпочитает наслаждаться книгами в полном одиночестве, чтобы полностью погрузиться в чтение.Ранее мы рассказывали о самой странной библиотеке в мире, которая находится в китайском городе Бэйдайхэ на пляже Бохайского залива Желтого моря.

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