Искусство не для всех: на крыше здания в Китае появилась золотая дверь вникуда

Современное искусство зачастую способно поставить в тупик простых обывателей. Инсталляции и перформансы нынешних гениев широкая общественность едва ли в состоянии оценить по достоинству — примером этого может стать золотая дверь вникуда, появившаяся на крыше одного из зданий в Китае.Весьма неожиданный декор появился на крыше одного из зданий в китайском городе Чунцин. Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Upi, крышу жилого дома в центре города украсила открытая дверь, выкрашенная в золотой цвет.Местные жители уже прозвали странную инсталляцию «Дверь к Богу». Что она должна собой символизировать, на сегодняшний день остается загадкой. Местные жители рассказывают, что просто обнаружили золотые двери, проснувшись утром приблизительно неделю назад. Кто именно их установил, чья это была идея и надолго ли инсталляция обосновалась на крыше, так и неизвестно.Более того, некоторые из местных жителей всерьез уверяют, что двери имеют божественное происхождение. Их высота – около восьми метров. Каким образом загадочным шутникам удалось установить такую громадину на крыше дома так, чтобы никого не потревожить – настоящая загадка.Напомним, в Ульяновске памятник российской национальной валюте, выполненный из нержавеющей стали, не смог оправдать своего названия, жители заметили, что на монументе начала появляться ржавчина.

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