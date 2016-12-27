Авторизация
 
  • 23:12 – Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы 
  • 23:10 – Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка 
  • 23:10 – Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря 
  • 23:02 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


Искусство не для всех: на крыше здания в Китае появилась золотая дверь вникуда

Современное искусство зачастую способно поставить в тупик простых обывателей. Инсталляции и перформансы нынешних гениев широкая общественность едва ли в состоянии оценить по достоинству — примером этого может стать золотая дверь вникуда, появившаяся на крыше одного из зданий в Китае.
Искусство не для всех: на крыше здания в Китае появилась золотая дверь вникуда

Весьма неожиданный декор появился на крыше одного из зданий в китайском городе Чунцин. Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Upi, крышу жилого дома в центре города украсила открытая дверь, выкрашенная в золотой цвет.

Местные жители уже прозвали странную инсталляцию «Дверь к Богу». Что она должна собой символизировать, на сегодняшний день остается загадкой. Местные жители рассказывают, что просто обнаружили золотые двери, проснувшись утром приблизительно неделю назад. Кто именно их установил, чья это была идея и надолго ли инсталляция обосновалась на крыше, так и неизвестно.
Более того, некоторые из местных жителей всерьез уверяют, что двери имеют божественное происхождение. Их высота – около восьми метров. Каким образом загадочным шутникам удалось установить такую громадину на крыше дома так, чтобы никого не потревожить – настоящая загадка.



Напомним, в Ульяновске памятник российской национальной валюте, выполненный из нержавеющей стали, не смог оправдать своего названия, жители заметили, что на монументе начала появляться ржавчина.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164219-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 400
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 070
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 052
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 815
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 693
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 661
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 598
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 575
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы
  • 23:12
  • 0
  • 0
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка
  • 23:10
  • 0
  • 0
Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря
  • 23:10
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 23:02
  • 89
  • 0
Катя Бужинская родила двойню (фото)
  • 22:56
  • 0
  • 0
Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году
  • 22:49
  • 0
  • 0
Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍
  • 22:49
  • 0
  • 0
Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной
  • 22:49
  • 0
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы
  • 23:12
  • 0
  • 0
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка
  • 23:10
  • 0
  • 0
Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря
  • 23:10
  • 0
  • 0
Катя Бужинская родила двойню (фото)
  • 22:56
  • 0
  • 0
Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году
  • 22:49
  • 0
  • 0
Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍
  • 22:49
  • 0
  • 0
Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной
  • 22:49
  • 0
  • 0
Эксперты назвали самых доступных мобильных операторов России
  • 22:49
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров