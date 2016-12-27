В Нью-Джерси появился регулировщик-эльф

В преддверии Рождества необычный регулировщик появился у одной из школ в центре НьюДжерси. Контролирует движение машин и пешеходов персонаж популярного фильма «Эльф» Бадди.Городская полиция Эвишема опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фото, запечатлевшее странного регулировщика в зеленом наряде и кудрявом парике. Он как две капли воды напоминает персонажа Уилла Феррелла из популярного рождественского фильма «Эльф», сообщает Joinfo.ua со ссылкой на UPI.Фото набрало более 1200 лайков и две сотни перепостов.Странный регулировщик не является сотрудником полиции. Это доброволец, который по собственной инициативе несет вахту поблизости от одной из школ города и помогает детям переходить через дорогу.Пользователи социальных сетей деятельность неожиданного помощника оценили по достоинству. В комментариях они выражают убежденность в том, что благодаря сказочному персонажу учащиеся младших классов быстрее освоят правила дорожного движения.Напомним, американка по имени Мэри Торн из города Лейкленд не только отстояла свое право и держать дома аллигатора по имени Рэмбо, но и обучила его езде на вездеходе.

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