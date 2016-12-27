В Нью-Джерси появился регулировщик-эльф

В преддверии Рождества необычный регулировщик появился у одной из школ в центре НьюДжерси. Контролирует движение машин и пешеходов персонаж популярного фильма «Эльф» Бадди.
Городская полиция Эвишема опубликовала на своей странице в социальной сети Facebook фото, запечатлевшее странного регулировщика в зеленом наряде и кудрявом парике. Он как две капли воды напоминает персонажа Уилла Феррелла из популярного рождественского фильма «Эльф», сообщает Joinfo.ua со ссылкой на UPI.
Фото набрало более 1200 лайков и две сотни перепостов.
Странный регулировщик не является сотрудником полиции. Это доброволец, который по собственной инициативе несет вахту поблизости от одной из школ города и помогает детям переходить через дорогу.
Пользователи социальных сетей деятельность неожиданного помощника оценили по достоинству. В комментариях они выражают убежденность в том, что благодаря сказочному персонажу учащиеся младших классов быстрее освоят правила дорожного движения.
Напомним, американка по имени Мэри Торн из города Лейкленд не только отстояла свое право и держать дома аллигатора по имени Рэмбо, но и обучила его езде на вездеходе.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164218-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.