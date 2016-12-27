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«У них там своя атмосфера»: китаец признался девушке в любви с помощью 1500 бутылок соевого молока

На какие только ухищрения не приходится идти мужчинам, чтобы впечатлить свою избранницу и добиться ее руки и сердца!
«У них там своя атмосфера»: китаец признался девушке в любви с помощью 1500 бутылок соевого молока

Так, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на Upi, молодой человек из провинции Шаньси (Китай) вполне может претендовать на звание самого креативного влюбленного. Для того, чтобы сделать предложение своей девушке, он использовал 1500 бутылок соевого молока.

На видео, появившемся на нескольких интернет-порталах, запечатлен сам влюбленный и его друзья, которые коллективно расставляют бутылки с соевым молоком в виде гигантского сердца.
По какой причине китаец не использовал вместо соевого молока обычное, остается загадкой. Но как бы там ни было, девушка предложение приняла.

Примечательно, что после того, как пара «выяснила отношения», сердце из бутылок моментально пало жертвой зевак, которые набросились на доставшийся «на дармовщину» напиток.


Напомним, студенту Чжэнчжоуского университета финансов, который решил порадовать свою возлюбленную, выложив сердце из горящих свечей, признание в любви испортили преподаватели.


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