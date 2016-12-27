Норвегия начинает закрытие стандарта FM-радио

Уже с января будущего года в Норвегии начнут избавляться от привычных FM-радиостанций. На смену им должен прийти новый цифровой стандарт вещания.В Норвегии с 11 января 2017 года начнется отключение передатчиков радиостанций, которые вещают в диапазоне FM. Соответствующее решение приняло норвежское правительство, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на «Корреспондент».Таким образом, Норвегия стала первой страной в мире, которая начнет осуществлять переход радиовещания диапазона FM в цифровой стандарт Digital Audio Broadcasting (DAB). FM-частоты будут отключаться постепенно: сначала – в регионе Nordland, а затем – на юге страны. При этом некоторые локальные радиостанции смогут пользоваться FM-частотами до 2022 года.Однако большинство жителей страны недовольны таким решением правительства, свидетельствуют данные опроса. Согласно его результатам, недовольство таким решением выразили две трети опрошенных, поддерживает такое решение менее 17% норвежцев. Местные СМИ подчеркивают, что в результате перехода в цифровой стандарт более 8 миллионов радиоприемников в стране станут ненужными.Напомним, что мэры ряда крупнейших городов мира приняли совместное решение о запрете въезда автомобилей на дизельном топливе.

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