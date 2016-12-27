«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — Парасюк отказался от своих слов про убийцу российского посла (ВИДЕО)

Скандальный нардеп Владимир Парасюк, на своей странице в Facebook назвавший «героем» убийцу российского посла Андрея Карлова, за пределами монитора оказался не таким смелым, как в соцсетях. В присутствии камер журналистов он на прямо поставленный вопрос «Считаете ли вы героем убийцу российского посла?» начал невнятно мямлить и придумывать жалкие оправдания своим же ранее написанным словам.
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Представляется, что лучшим комментарием к такому поведению станет песня незабвенного Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад…».
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