«Что ж ты, фраер, сдал назад?» — Парасюк отказался от своих слов про убийцу российского посла (ВИДЕО)

27.12.2016 — 22:15В присутствии камер журналистов он на прямо поставленный вопрос «Считаете ли вы героем убийцу российского посла?» начал невнятно мямлить и придумывать жалкие оправдания своим же ранее написанным словам.Представляется, что лучшим комментарием к такому поведению станет песня незабвенного Михаила Круга «Что ж ты, фраер, сдал назад…».

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