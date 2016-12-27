Блокада Донбасса — результат «внутриполитического бурления», — Лукашевич

Решение боевиков украинских националистических батальонов о блокаде республик Донбасса стало результатом нестабильной внутренней политики на Украине, считает постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
«Идея украинских радикалов по гумблокаде Донбасса — результат усиления внутриполитического бурления на Украине», — говорится в заявлении Лукашевича, текст которого размещен в микроблоге миссии в Twitter. Он призвал «политических спонсоров Киева» «срочно повлиять на украинские власти, чтобы не допустить блокады и ухудшения ситуации». В противном случае можно ожидать ухудшения ситуации в регионе, считает Лукашевич.
«Попытка гумблокады Донбасса чревата эскалацией напряженности, новыми столкновениями на линии соприкосновения», — говорится в заявлении.
Лукашевич также отметил, что «сама идея блокады жителей Донбасса говорит о том, что радикалы не считают их своими согражданами», она противоречит сути минского комплекса мер по разрешению конфликта на Донбассе.
Как ранее сообщала «Русская Весна», срок ультиматума, объявленного Донбассу «ветеранами АТО», истек и боевики намерены приступить к решительным действиям по организации торговой блокады Республик.
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