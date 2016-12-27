Погода в Украине: спасатели объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 27 декабря, в Украине возможны порывы ветра 15-20 м/с.Во вторник, 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра, до 15-20 м/с, со ссылкой на Государственную служба по чрезвычайным ситуациям.В ГосЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице.«Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», — говорится в сообщении спасателей.Напомним, сегодня на всей территории Украины ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Вместе с тем, в некоторых регионах пройдет сильный снег.

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