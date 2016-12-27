Погода в Украине: спасатели объявили штормовое предупреждение

По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 27 декабря, в Украине возможны порывы ветра 15-20 м/с.
Во вторник, 27 декабря, по прогнозам синоптиков, в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра, до 15-20 м/с, со ссылкой на Государственную служба по чрезвычайным ситуациям. В ГосЧС призывают граждан соблюдать правила безопасности во время пребывания на улице. «Старайтесь не ходить под раскидистыми деревьями, а также держитесь подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение», — говорится в сообщении спасателей.
Напомним, сегодня на всей территории Украины ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Вместе с тем, в некоторых регионах пройдет сильный снег.
Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164178-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии активной ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.
Все материалы, содержащиеся на веб-сайте www.gazeta.kg, защищены законом об авторском праве. Фотографии и прочие материалы являются собственностью их авторов и представлены исключительно для некоммерческого использования и ознакомления , если не указано иное. Несанкционированное использование таких материалов может нарушать закон об авторском праве, торговой марке и другие законы.