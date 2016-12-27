Авторизация
 
  • 23:12 – Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы 
  • 23:10 – Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка 
  • 23:10 – Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря 
  • 23:02 – Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено] 


Гисметео: Погода в Украине на 27 декабря

Сегодня на всей территории ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Вместе с тем, в некоторых регионах пройдет сильный снег.
Гисметео: Погода в Украине на 27 декабря

Во вторник, 27 декабря 2016 года, в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в Ровненской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях пройдет сильный снег, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на портал «Гисметео». Столбики термометров ночью будут варьироваться в пределах −4…+1 °С, днем температура воздуха составит +1…+5 °С.

В Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью и утром пройдет дождь, днем без осадков, вечером ожидается небольшой дождь с переходом в небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит +1…+4 °С.


Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164177-news.html
Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Смотрите также

КОММЕНТАРИИ:
Мы в соцсетях
Курсы валют НБКР
69.4147
-0.01%
72.5418
-0.02%
1.1406
+0.08%
0.2086
+0.05%

Новости партнеров
  • Читаемое
  • Сегодня
  • Комментируют
Бой Александр Усик - Табисо Мчуну смотреть онлайн 18.12.2016
  • 07:57
  • 1 400
  • 0
Доктор Лиза разбилась в самолете: биография, общественная деятельность, личная жизнь
  • 13:02
  • 1 070
  • 0
Порошенко уходит в отставку по состоянию здоровья: президенту Украины требуется срочная операция
  • 18:22
  • 1 052
  • 0
Список пассажиров разбившегося самолета Ту-154 под Сочи
  • 09:12
  • 815
  • 0
Фото погибших в авиакатастрофе в Сочи 25 декабря 2016 (25.12.2016)
  • 11:30
  • 693
  • 0
Шустер Лайф последний выпуск (23.12.2016) смотреть онлайн
  • 16:04
  • 661
  • 0
Вечер с Соловьевым последний выпуск 21.12.2016 смотреть онлайн
  • 15:42
  • 598
  • 0
Авиакатастрофа в Сочи 2016: снимок со спутника с места катастрофы многое объясняет
  • 17:28
  • 575
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы
  • 23:12
  • 0
  • 0
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка
  • 23:10
  • 0
  • 0
Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря
  • 23:10
  • 0
  • 0
Парламент опроверг увольнение гардеробщицы из-за твита главы КТРК [обновлено]
  • 23:02
  • 89
  • 0
Катя Бужинская родила двойню (фото)
  • 22:56
  • 0
  • 0
Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году
  • 22:49
  • 0
  • 0
Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍
  • 22:49
  • 0
  • 0
Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной
  • 22:49
  • 0
  • 0
Последние слова пилотов Ту-154 в Сочи: записи бортового самописца расшифрованы
  • 23:12
  • 0
  • 0
Дом 2 - последние новости и слухи на сегодня 28 декабря 2016: Андрей Черкасов был удостоен повышения; Тата Абрамсон уже получает подарки для ребенка
  • 23:10
  • 0
  • 0
Археологи обнаружили новые свитки на дне Мертвого моря
  • 23:10
  • 0
  • 0
Катя Бужинская родила двойню (фото)
  • 22:56
  • 0
  • 0
Apple прекратит выпуск iPhone SE в 2017 году
  • 22:49
  • 0
  • 0
Apple может выпустить iPhone принципиально нового размера‍
  • 22:49
  • 0
  • 0
Пересылка GIF-изображений в «Одноклассниках» стала платной
  • 22:49
  • 0
  • 0
Эксперты назвали самых доступных мобильных операторов России
  • 22:49
  • 0
  • 0
Мы в соцсетях
  • Facebook
  • Twitter
  • Вконтакте
«Газета.kg»
Новости партнеров