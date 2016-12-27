Гисметео: Погода в Украине на 27 декабря

Сегодня на всей территории ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. Вместе с тем, в некоторых регионах пройдет сильный снег.Во вторник, 27 декабря 2016 года, в Украине ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, в Ровненской, Полтавской, Сумской, Днепропетровской и Запорожской областях пройдет сильный снег, сообщает Joinfo.ua со ссылкой на портал «Гисметео». Столбики термометров ночью будут варьироваться в пределах −4…+1 °С, днем температура воздуха составит +1…+5 °С.В Киеве прогнозируется переменная облачность, ночью и утром пройдет дождь, днем без осадков, вечером ожидается небольшой дождь с переходом в небольшой снег. Температура воздуха в течение суток составит +1…+4 °С.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.

Постоянный адрес материала: http://www.gazeta.kg/164177-news.html