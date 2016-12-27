Магнитные бури: прогноз на 27 декабря

В представленном метеопрогнозе вы узнаете, произойдут ли магнитные бури сегодня, и в каком состоянии находится солнечная активность. Читайте об этом более подробно.
Солнечная активность на низком уровне. Состояние магнитосферы умеренное, из-за чего магнитных бурь или серьезных возмущений не предвидится. По прогнозам синоптиков, космическая погода будет стабильной и не неприятных сюрпризов с ее стороны не ожидается. Солнечная активность 27 декабря: Вероятность магнитных бурь – 5%; Скорость солнечного ветра – 654,7 километра в секунду, плотность – 3,4 протона на сантиметр кубический; Число солнечных пятен – 0. Следите за прогнозом магнитных бурь ежедневно, чтобы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох. Будьте здоровы.
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