Магнитные бури: прогноз на 27 декабря

В представленном метеопрогнозе вы узнаете, произойдут ли магнитные бури сегодня, и в каком состоянии находится солнечная активность. Читайте об этом более подробно.

Солнечная активность на низком уровне. Состояние магнитосферы умеренное, из-за чего магнитных бурь или серьезных возмущений не предвидится. По прогнозам синоптиков, космическая погода будет стабильной и не неприятных сюрпризов с ее стороны не ожидается.

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Скорость солнечного ветра – 654,7 километра в секунду, плотность – 3,4 протона на сантиметр кубический;

Число солнечных пятен – 0.

Следите за прогнозом магнитных бурь ежедневно, чтобы никакие изменения космической погоды не застали вас врасплох. Будьте здоровы.

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