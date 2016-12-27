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Народные приметы: 27 декабря

27 декабря православная церковь чтит память святых Апполония, Филимона, Феотиха и Ариана. Предлагаем вам узнать, во что верили в этот день люди на Руси.
Народные приметы: 27 декабря

Все четверо мучеников: Апполоний, Филимон, Феотих и Ариан жили в 3-4 веках нашей эры. Всем им пришлось пострадать за веру в Бога во время правления императора Диоклетиана.

Однажды Апполоний, во время пыток испугался, и договорился со своим стражей Филимоном, чтобы тот переоделся в него. Но Филимон объявил, что он христианин. Тогда оба были казнены.

В пытках над верующими в Бога принимал участие и язычник Ариан. После того, как он увидел, насколько терпеливы и стойки мужчины, он также решил обратиться в христианство. После этого, он окрестился вместе со своими телохранителями, главным из которых был Феотих. В результате всех казнили.

В этот период люди на Руси верили, что вокруг бродит нечистый. Крестьяне были убеждены, что на Филимона все нечистое собирается у домов, и пугает деток перед сном. Но также люди верили, что если хозяева дома благочестивы, то ничто не потревожит их.

Уважайте и чтите поверья, традиции и народные приметы наших предков. Смотрите календарь праздников до конца месяца.

Именинники 27 декабря: Илларион, Николай, Филимон.


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