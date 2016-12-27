Поклонники Ольги Бузовой пришли в шок от ее естественной «красоты»

Телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова вновь стала эпицентром внимания – один из аккаунтов в известной социальной сети опубликовал коллаж, на котором звезда выглядит не самым лучшим образом.Те фотографии были сделаны с очередного выпуска телестройки «Дом-2». Звезда говорит на камеру, и стоит практически без макияжа, но вид у неё совсем не естественный: мешки под глазами, опухлость всего лица, и немного заплывшие глаза. Такое непривычно видеть подписчикам Ольги Бузовой. Она всегда накрашена, и готова к съемке с любого ракурса, но здесь явно что-то не нормально.Некоторые поклонники даже думают, что вышеуказанный коллаж немного отредактировали, но по фотографиям видно – они без фильтров. На самой странице звезды люди разделились: кто-то сочувствует ей, припоминая тяжелый развод с футболистом Андреем Тарасовым, а другие в грубой форме призывают телеведущую поработать над собой. И впредь меньше краситься, ведь тогда не будет таких сильных отличий. Сама Ольга Бузова никаких комментариев пока не давала, но коллаж набирает стремительную популярность.

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