Путин дал старт поставкам газа в Крым

Во вторник, 27 декабря, президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции дал старт поставкам газа на Крымский полуостров по новому магистральному газопроводу Краснодарский край – Крым. Помимо главы государства в церемонии приняли участие глава Республики Крым Сергей Аксенов и временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников.— Это еще одно очень важное решение для развития Крыма на длительную перспективу. Имею в виду, что поступление российского магистрального газа на Крымский полуостров позволит нам создать совершенно новую обстановку с точки зрения развития всего экономического комплекса, рекреационного комплекса, развития социальной сферы в Крыму и Севастополе, — сказал президент России, добавив, что сегодняшнее событие – это «еще один очень серьезный и очень важный шаг в развитии Крымского полуострова».Кроме того, Путин сообщил, что в ближайшее время, в 2017–2018 году, будут пострены две электростанции мощностью по 470 мегаватт, которые полностью покроют все текущие потребности и Крыма и Севастополя.Так же, по словам президента, за четыре года в Крыму должно быть построено и реконструировано 70 километров магистральных и 2,5 тысячи межпоселковых газопроводов, 8 газоперекачивающих станций.Фото: Пресс-служба Кремля

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