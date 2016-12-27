Новости и сводки Новороссии сегодня, 27 декабря 2016: последние новости ДНР и ЛНР сегодня, 27.12.2016, обзор свежих событий дня в Донбассе

Пока украинский президент Петр Порошенко затягивает с обменом пленными ситуация в Донбассе развивается по одному из плачевных сценарий. Он предусматривает регулярные обстрелы со стороны киевских силовиков не только позиций ополчения, но еще и мирных кварталов. В частности, накануне под ударами оказались несколько населенных пунктов, в том числе Дебальцево и Донецк.Освобожденный из украинского плена военнослужащий ЛНР рассказал об ужасных пытках, которые к нему применяли солдаты ВСУ.Освобожденный в декабре боец ЛНР Владислав Кондалов рассказал о пытках в тюрьмах и изоляторах Украины.«С момента задержания было очень жестко, - рассказал бывший пленный. - Постоянные угрозы, пробили голову, хотели пилить руку, для этого привязывали к турнику и заводили бензопилу. Заставляли пить растворитель, чтобы не чувствовал боли».Он отметил, что самые жестокие пытки по отношению к нему украинские силовики применяли в начале заключения.Сегодня глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко обвинил главу киевской хунты Порошенко в затягивании минского процесса и саботаже переговоров о полноценном обмене пленными."Та формула, которая была прописана в Минских соглашениях, - "всех на всех" - не работает. Она не работает, потому что президент Украины и его власть беспомощны в этом вопросе и искусственно затягивают Минский процесс", - заявил Захарченко.Также он напомнил, что сегодня Республики Новороссии в одностороннем порядке передали Украине двух пленных женщин - военнослужащих ВСУ.Кроме того, Захарченко позитивно оценил факт переговоров с Савченко, из-за которых последнюю допросила СБУ.Власти Киева не заинтересованы в выполнении соглашений «Минска», заявил депутат Народного совета ЛНР Олег Коваль.В ЛНР констатировали, что у украинской стороны нет ни желания, ни потенциала для реализации минских соглашений. По словам депутата Народного совета республики Олега Коваля, «Киев не выражает явных и даже каких-то обозримых желаний по нормализации отношений». Парламентарий ЛНР подчеркнул, что минские переговоры были «длительным марафоном». Коваль также отметил, что украинская сторона саботирует подписанные ранее договоренности и «тормозит работу» участников контактной группы.Шесть военнослужащих ЛНР погибли и семь получили ранения в ходе боев в районе Дебальцево в период с 18 по 25 декабря. Об этом сегодня сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики майор Андрей Марочко.Помимо этого, еще два бойца ЛНР числятся пропавшими без вести ."Хочу прокомментировать сообщения, публикуемые украинскими средствами массовой информации, в которых указывается лживая информация о потерях Народной милиции ЛНР в ходе боестолкновений на Светлодарской дуге в период с 18 по 25 декабря. Официально заявляем, что в ходе пресечения провокаций украинских карателей потери Народной милиции ЛНР с 18 по 25 декабря составили шесть военнослужащих погибшими и семь ранеными, еще двое числятся пропавшими без вести", - сказал Марочко.Он также обратил внимание на распространяемую украинскими СМИ информацию относительно переполненных больниц города Луганска."Любой желающий может убедиться, что в больницах города нет военнослужащих Народной милиции", - добавил представитель оборонного ведомства Республики.Разведка Донецкой народной республики (ДНР) выявила переброску военной техники ВСУ в Донбасс. По словам замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуарда Басурина, у линии соприкосновения были выявлены РСЗО «Град», гаубицы «Гвоздика» и Д-30 .Согласно приведенным данным, местонахождение трех танков и четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлено в поселке Новолуганское в 5 км от линии разграничения. Огневые позиции трех 120-мм минометов и трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» выявлены в поселке Луганское под Дебальцево. Расположение четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 выявлено в селе Нелеповка, прибытие шести РСЗО «Град» отмечено в Дзержинске. Шесть РСЗО «Град» зафиксированы в поселке Горняк к западу от Донецка.Разведка ДНР выявила у линии фронта в Донбассе РСЗО «Град», гаубицы Д-30 и «Гвоздика» украинских силовиков. Об этом сегодня сообщил заместитель командующего оперативным командованием Республики Эдуард Басурин.«Наша разведка продолжает фиксировать усиление позиций ВСУ вблизи линии соприкосновения», - сказал он.Так в поселке Новолуганское (под Дебальцево, 5 км от линии соприкосновения) выявлено местонахождение четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30 и трех танков. Также выявлены огневые позиции трех 122-мм самоходных гаубиц «Гвоздика» и трех 120-мм минометов в поселке Луганское (вблизи Дебальцево, 7,5 км от линии соприкосновения).Кроме этого, в селе Нелеповка (вблизи Константиновки 6 км от линии соприкосновения) выявлено расположение четырех 122-мм буксируемых гаубиц Д-30, в Дзержинске (5 км от линии соприкосновения) отмечено прибытие шести РСЗО «Град». В поселке Горняк (к западу от Донецка) 15 км от линии соприкосновения зафиксированы шесть РСЗО «Град».«Данные о нарушениях Минских договоренностей переданы представителям СЦКК и миссии ОБСЕ», - добавил Басурин.Согласно информации представителей силовых ведомств Донецкой народной республики, за прошедшие вечер и ночь украинские подразделения выпустили по прифронтовым зонам ДНР почти 90 мин.Военнослужащие ВСУ обстреливали территорию республики в период с 18.00 по 02.00. Всего с их позиций было выпущено 86 мин калибрами 82 и 120 мм. Под интенсивными обстрелами оказались окраины Донецка, Ясиноватой и Дебальцево. Кроме того, огонь велся по населенному пункту Ленинское Новоазовского района в южной части республики.Наряду с минометами, запрещенными условиями минских договоренностей, киевские силовики использовали также пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, ими были произведены десятки выстрелов из вооружения БМП и различных видов гранатометов. Информация о возможных жертвах и разрушениях в настоящий момент устанавливается.Напомним, ранее сообщалось, что подразделения ВСУ открыли огонь по контрольно-пропускному пункту «Александровка» на западе от Донецка. При этом на момент обстрела на КПП находились люди.Энергетическое снабжение Донецкой фильтровальной станции в Донецкой народной республике восстановлено после обстрелов со стороны ВСУ. Об этом во вторник заявили в пресс-службе коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса».По данным компании, в понедельник, 26 декабря, возобновили электроснабжение Донецкой фильтровальной станции. Сейчас рабочие промывают фильтры и заполняют гидротехнические сооружения водой. Сообщается, что на 13.00 (14.00 мск) запланирован пуск насосных агрегатов. Спустя пять часов вода должна поступить в городские резервуары Авдеевки, следом в другие населенные пункты.Напомним, что станция была обесточена в минувшую пятницу, 23 декабря, после обстрелов со стороны киевских силовиков.

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