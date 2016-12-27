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Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016

Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016

Эльмире из Волгограда 24 года, она совсем не знает своего отца, она помнит его только по фотографиям, он красавец-солдат из Азербайджана Илья, с которым в России встретилась и полюбила мама Надежда. Эльмире была два года когда Илья поехал в Азербайджан, с тех пор прошло 22 года, всё это время Эльмира искала отца, писала письма в Азербайджан, смотрела в соцсетях, но всё безрезультатно. И тогда последней надеждой Эльмиры стала программа Пусть говорят. Сегодня Эльмира узнает судьбу азербайджанского отца, которого не видела 22 года, она встретится с ним, но захочет ли поддерживать свои отношения с отцом?
Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016 (Первый Канал)
Говорят все: очевидцы, соседи, дальние и близкие родственники, противники и сторонники.
Пусть говорят. Рукодельный папа 27.12.2016



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