Красная, или лососевая икра — обобщенное название икры лососевых рыб: лосося, горбуши, нерки, кеты, кижуча, чавычи и других. Красной икру лососевых рыб называют за яркий цвет, а царской — за изысканный вкус. Консерванты и растительное масло в составе обязательны, а стабилизаторов и загустителей лучше избегать. В соревновании за звание лучшего продукта приняла участие лососевая икра торговых марок «Меридиан», «Парсах», «Рыбпомпродукт», «Русское Море» и «Тунгутун». Икра лососевая зернистая. Контрольная закупка 27.12.2016 «1 канал» — Новости. Видео. Телепрограмма
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