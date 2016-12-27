Красная, или лососевая икра — обобщенное название икры лососевых рыб: лосося, горбуши, нерки, кеты, кижуча, чавычи и других. Красной икру лососевых рыб называют за яркий цвет, а царской — за изысканный вкус. Консерванты и растительное масло в составе обязательны, а стабилизаторов и загустителей лучше избегать. В соревновании за звание лучшего продукта приняла участие лососевая икра торговых марок «Меридиан», «Парсах», «Рыбпомпродукт», «Русское Море» и «Тунгутун».Икра лососевая зернистая. Контрольная закупка 27.12.2016«1 канал» — Новости. Видео. Телепрограмма

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