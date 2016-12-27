По восточному календарю, грядущий год станет годом огненного петуха. По мнению астролога, год должен стать ярким на события, обещает успех в карьере и финансовое благополучие, но лишь тем, кто будет много работать. Сегодня самые известные экстрасенсы и астрологи расскажут, как правильно нарядить ёлку в год петуха, какие угощения подавать гостям в новогоднюю ночь, как повлияет на удачу в новом году выбор праздничного платья, какие обряды позволят задобрить петуха и привлечь счастье в дом? А также астрологический прогноз для всех знаков Зодиака на будущий год. Мужское / Женское. Что год Петуха нам готовит? 27.12.2016 (Первый канал) «Мужское/женское» — проект, который попытается помочь мужчинам и женщинам разобраться в их отношениях. Ведущие — Александр Гордон и Юлия Барановская.
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