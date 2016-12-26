Наталья Метлина о погибших журналистах 26.12.2016

25 декабря потерпел крушение самолет министерства обороны РФ Ту-154, Катастрофа унесла жизни 92 человек, среди них — съемочные группы телеканалов НТВ, «Звезда» и Первого канала. телеведущая, продюсер телеканала «Звезда» Наталья Метлина вспоминает погибших коллег.Наталья Метлина о погибших журналистах 26.12.2016Вы столкнулись с несправедливостью? Ваши права нарушили? С вами грубо обошлись в поликлинике?Мы ждем ваших звонков на горячую линию: 8 903 558 03 49

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