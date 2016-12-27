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Районный суд Москвы признал путчем Революцию достоинства в Украине

Дорогомиловский районный суд Москвы РФ удовлетворил иск бывшего депутата Верховной рады Украины Владимира Олейника. В своем решении суд признал «смену власти» в Украине «государственным переворотом».
Районный суд Москвы признал путчем Революцию достоинства в Украине

Экс-депутат ВРУ, соавтор скандальных законов 16 января Владимир Олейник, просил РФ признать смену власти на Украине в феврале 2014 году государственным переворотом. Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил иск регионала, со ссылкой на ТАСС.
Вынося заключение по иску, судья отметил, что совершение госпереворот якобы нашло подтверждение в доказательствах, представленных в деле».
Отметим, беглый президент Украины Виктор Янукович на заседании Дорогомиловского суда заявлял, что поддерживает иск своего бывшего однопартийца Олейника.


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